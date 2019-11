Doljenii care au ieşit la vot: 30 de ani am tot aşteptat degeaba

În localităţile din afara Craiovei, alegerile prezidenţiale au fost tratate cam la fel. Oamenii erau aduşi la secţii, în bună parte, cu maşinile.

De altfel, secţiile de vot erau uşor de identificat după numărul mare de autoturisme parcate în zonă. Acestea erau folosite în special pentru a-i aduce la vot pe cei mai în vârstă. Opţiunile alegătorilor erau diferite, la fel ca şi viziunea pentru turul al doilea de scrutin.

Cei mai mulţi dintre cei care s-au prezentat la urne au fost animaţi de dorinţa unei schimbări. Unii au spus că 30 de ani au aşteptat degeaba, alţii au făcut apel la echilibru.

Au fost însă şi alegători care au mers la vot cu speranţa că li se vor asigura pensiile în continuare, susţinând că îşi doresc ca şi tinerii să aibă locuri de muncă.

O alegătoare strigă din cabina de vot: Nu văd, că nu aţi pus becuri aici!

La Işalniţa, alegătorii votau în cele două secţii organizate în cadrul Şcolii gimnaziale „Eliza Opran“. Aceştia veneau cu maşinile.

Până la ora 10.30, la fiecare secţie au votat peste 200 de alegători, din care câteva zeci pe listele suplimentare, fiind persoane din Dolj, dar şi din alte judeţe, potrivit preşedinţilor secţiilor de votare.

„Până la ora 10.30 sunt 260 de voturi, dintre care 40 pe listele suplimentare. Cei care au venit pe listele suplimentare sunt şi din Gorj, şi din Bucureşti“, a spus preşedintele Secţiei de votare nr. 381 din Işalniţa.

La secţia alăturată au votat şi persoane din Vâlcea, Olt, dar şi din Mureş.

„Au votat 210, dintre care 47 sunt pe liste suplimentare din Craiova, din Olt, dar şi din Vâlcea şi din Mureş, care lucrează la blocurile ANL“, a spus preşedintele Secţiei nr. 382 din Işalniţa.

La Işalniţa, o alegătoare a cerut ajutorul pentru a vota, pe motiv că nu au pus becuri în cabină

Alegătorii veneau în grupuri formate în general din bătrâni. La această secţie, una dintre votante a constatat că nu vede după ce a intrat cu buletinul în cabină.

„Nu văd! Acum ce să fac? Nu e suficientă lumină. N-aţi pus becuri în cabine. Nu văd!“, a strigat încă o dată femeia. În ajutor i-a sărit un membru al grupului, care a intrat în cabină alături de votantă şi a sprijinit-o pentru exprimarea dreptului de vot. După care au părăsit rapid locul, preferând să nu vorbească.

Ce speranţe au alegătorii după vot

Votanţii care s-au oprit să stea de vorbă cu reprezentanţii mass-media au spus că aşteaptă o schimbare de la viitorul preşedinte. Unii au spus că până acum nu a fost nimic din ce aşteptau de la un preşedinte.

„30 de ani tot am aşteptat degeaba. Nu este nimic din ceea ce aşteptăm. Poate acum. Sperăm să fie o schimare în bine“, a spus unul dintre alegătorii ieşiţi de la urne. Un alt votant spera la o reprezentare mai bună pe plan internaţional. „Să fie mai bun decât cei de dinainte. Să-şi facă treaba pe plan internaţional, în primul rând, că am rămas dracu, vai steaua noastră! Să dezvolte relaţii cu mai multe ţări“, a spus un alegător din Işalniţa. Acesta îi vede în turul al doilea de scrutin pe Iohannis şi pe Diaconu.

Alegătorii la Işalniţa veneau în grup la vot

Cei trecuţi de 70 de ani au spus că au votat pentru tineri. „Multă sănătate şi fericire îi doresc viitorului preşedinte! Să ajute tineretul la tot ce doreşte“, a spus un bătrânel din Işalniţa. Au fost şi votanţi care au precizat explicit că aşteaptă de la viitorul preşedinte să aibă grijă şi de bătrâni.

„O schimbare în bine aşteptăm. Să ne dea şi nouă ce ne trebuie, să aibă grijă de bătrâni, că bătrânii au muncit până acum. Tineretul să îl bage la serviciu“, a spus doamna Nelica. Femeia a făcut o previziune pentru turul următor al alegerilor prezidenţiale: „Cred că în turul al doilea vor intra Iohannis şi Dăncilă“.

Edilul iubăreţ de la Coţofenii din Faţă, ture între primărie şi secţia de votare

La Coţofenii din Faţă era destulă agitaţie în preajma secţiei de votare. Echipa GdS l-a găsit pe edilul comunei doljene, Constantin Cârciumaru, chiar pe scările şcolii, la uşa secţiei de votare.

Devenit celebru pentru scandalul cu conotaţii sexuale în care a fost implicat în vară, primarul s-a îndepărtat rapid de secţie la vederea jurnaliştilor. „Eu ştiu legea, nu mă prinde nimeni în off-side“, ne transmite edilul, care se îndreaptă glonţ spre maşina personală parcată la câţiva metri mai în spate de şcoală, în dreptul sediului primăriei.

„Păi şi atunci ce căutaţi în faţa secţiei de votare?“, l-am întrebat. „Mă duc să îmi iau buletinul din maşină, ca să votez“, a răspuns prompt primarul. A intrat apoi în secţie, a salutat, a intrat în cabina de vot şi a ieşit rapid, cu buletinul de vot împăturit pentru a-l introduce în urnă.

Constantin Cârciumaru, edilul din Coţofenii din Faţă, a spus că se află în faţa secţiei pentru a vota. Ulterior, a şi votat

Nu înainte de a sta nemişcat câteva secunde, cu buletinul în mână, pentru a fi fotografiat.

Apoi a sunat adunarea. „Haideţi la primărie, că acolo avem voie să stăm!“, le-a transmis edilul celor câteva persoane care roiau în jurul lui.

„Lăsaţi-l domne, mai bine aţi vedea cum arată drumul până aici. E dezastru!“

Inevitabil l-am întrebat şi cum mai stă cu dragostea, aluzie la conversaţii deocheate purtate în vară pe Facebook şi WhatsApp cu unele femei. „Ală a fost un cont fals“, a spus Constantin Cârciumaru cu referire la discuţiile de pe Facebook. Nu a negat însă avansurile de pe WhatsApp, făcute unei femei şi apărute în spaţiul public. „Păi şi ce, ea s-a făcut de râs nu eu!“, a replicat primarul din Coţofenii din Faţă.

„Lăsaţi-l domne cu astea, mai bine aţi vedea cum arată drumul până aici. E dezastru!“, a spus de pe margine un contestatar al edilului.

Primarul şi alegătorii, în faţa secţiei de votare de la Coţofenii din Faţă

Până la orele prânzului, în această comună votaseră 272 de persoane din 1.350, cât erau pe lista permanentă. „Pe liste suplimentare sunt 18 persoane. Sunt oameni din localităţi învecinate. Unul este de la Bucureşti“, a precizat preşedintele secţiei de votare de la Şcoala gimnazială Coţofenii din Faţă.

Votanţi la Brădeşti: Nu ne mai întrebaţi, că noi suntem cu PSD-ul

La Brădeşti, secţia de votare era la grădiniţă. Şcoala este în construcţie. La secţia de votare, cei prezenţi la ora prânzului, întrebaţi ce aşteptări au de la viitorul preşedinte, au răspuns: „Nu ne mai întrebaţi, că noi suntem cu PSD-ul“. Pensionarii au precizat că îşi doresc ca viitorul preşedinte să susţină tineretul.

„Eu am 80 de ani. Nu mai am speranţe pentru mine. Îmi doresc să fie om ca lumea, pentru tineret. Să le dea serviciu celor tineri. Eu am muncit pe şantiere. Am fost buldozerist în Rovinari. Aveam 7.000 de lei şi nu aveam ce să cumpăr cu ei. Nu găseam un sac de ciment“, a spus votantul Constantin. Preferinţele sale electorale au în vedere trecutul. „Mama mea s-a născut în 1914 şi a murit în 1993 şi după ce a picat comunismul mi-a spus să nu votez cu ţărăniştii şi cu liberalii. Dacă este să respect pe cineva de la liberali, aceştia sunt Brătienii. Ei ne-au dus spre independenţă“, a mai spus Constantin din Brădeşti.

Filiaşiul la vot: Viitorul preşedinte să dea pensii! Pensii mă interesează!

La Filiaşi, în jurul secţiilor de votare nu era prea mare agitaţie, deşi este oraş. Pensionarii erau cei care îşi îndreptau paşii spre secţiile de votare. Până la prânz, nu erau foarte mulţi cei care trecuseră prin faţa urnelor.

„Avem 107 alegători, dintre care 10 sunt pe liste suplimentare din judeţul Dolj, din localităţi apropiate“, a spus preşedinta Secţiei de votare de la Şcoala gimnazială Filiaşi. Dorinţele votanţilor nu erau cu mult diferite de ale celor din alte localităţi.

Alegători în faţa Secţiei de votare de la Filiaşi

„Sperăm să fie mai bun decât ce a fost până acum. Să dea locuri de muncă la tineret şi să fie ceva mai bun până acum“, a spus Maria din Filiaşi. Să se plătească pensiile era dorinţa altei alegătoare. „Să fie ţara bine. Să dea pensii! Pensii mă interesează! Copiii mei sunt plecaţi. Fata este în Italia, căsătorită, are doi copii şi nici nu mai vrea să audă de România“, a spus Silvia din Filiaşi.

Aceleaşi dorinţe erau în bună parte şi la Secţia de vot din incinta Primăriei Filiaşi. Acolo votaseră 284 de persoane din cele 1.770 înscrise pe liste. Unul dintre localnicii care a ieşit de la urne a ţinut să precizeze că „viitorul preşedinte trebuie să fie un om echilibrat, un om care să creeze un echilibru în relaţia cu Guvernul“.

Bătrână din Goieşti: Nu văd din cauza diabetului. Nu ştiu ce am votat

La secţia de votare din Goieşti era linişte. Un bărbat tocmai ce ieşea din secţie însoţit de două bătrâne. Una s-a urcat în maşina acestuia, cealaltă a plecat pe jos spre casă.

Secţia de vot de la Goieşti

„Eu abia văd pe unde merg, am diabet, nu mi-a dat nici tratament şi nu văd. Merg pe bâjbâite. Cum am votat, dacă nu văd? Păi eu ştiu, am pus şi eu ştampila acolo. Nu ştiu ce am votat. Ce aşteptări să mai am eu, că eu sunt bătrână“, ne-a spus femeia.

În secţia de votare nu se mai afla niciun votant în acel moment.