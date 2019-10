Vremea se va răci accentuat în toată ţara

Meteorologii anunţă răcirea accentuată a vremii în următoarele zile, dar şi precipitaţii sub formă de lapoviță și ninsori. În unele zone, temperaturile nocturne vor scădea sub zero grade încă din această noapte.

Începând de marţi, vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a regiunilor ţării, în multe zone temperaturile urmând a fi mai mici decât cele normale în această perioadă. În unele zone, temperaturile nocturne vor fi negative, iar la munte vor cădea precipitaţii.

În Banat, din data de 29 octombrie, vremea se va răci accentuat. Temperaturile vor deveni treptat apropiate de normalul perioadei.

Maximele diurne vor scădea de la o medie de 14…17 grade în 29 octombrie la 10…12 grade în intervalul 30 octombrie – 1 noiembrie. Ulterior, este estimată o încălzire treptată a vremii, determinând un ecart termic cu valori peste cele normale în prima decadă a lunii noiembrie. În perioada 4-8 noiembrie, sunt prognozate maxime de 16…19 grade.

Aceeasi evoluţie o vor avea şi valorile nocturne ale temperaturii aerului, cu o scădere bruscă şi semnificativă. La sfârşitul lunii octombrie şi începutul lui noiembrie minimele se vor situa în medie între 2 şi 4 grade, urmând ca în cea de-a doua săptămână de prognoză să crească la valori de 4…8 grade.