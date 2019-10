Un englez depistat sub influenţa substanţelor psihoactive

Un bărbat de 34 de ani, din Marea Britanie, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Tineretului din Craiova, fiind sub influenţa substanţelor psihoactive.

Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltare de mostre biologice în vederea stabilirii prezenței acestora în organism.

În urma controlului efectuat, poliţiştii au găsit în autoturism un pistol neletal, un încărcător cu 8 cartușe, calibru 9 mm, potrivit IPJ Dolj.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.