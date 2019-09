Dolj: Prinşi băuţi şi fără permis la volan

Poliţiştii doljeni de la Rutieră au prins în acest weekend trei şoferi care conduceau fără permis şi sub influenţa alcoolului. Pe numele lor s-au întocmit sosare de cercetare penală

Poliţişti din cadrul Secției 6 Craiova au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Brestei, pe contrasens. Poliţiştii l-au identificat pe conducătorul autoturismului în persoana unui bărbat de 42 de ani, din municipiu. Acesta nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar la testarea cu aparatul alcooltest a rezultat o concentraţie de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis şi sub influenţa alcoolului.

Al caz, mai multe infracţiuni

Ieri, poliţişti din cadrul Secției 4 Rurală Coșoveni au depistat pe DJ 551A, în Bratovoești, un tânăr de 28 de ani, din aceeaşi localitate în timp ce conducea un autoturism deşi nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, cel în cauză fiind condus la spital, unde i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.



Din verificările efectuate s-a mai stabilit că autoturismul în cauză i-ar fi fost încredințat de către cumnatul său, de 31 de ani, din comuna Castranova, aflat și el în autoturism pe locul din dreapta față.

Având în vedere cele constatate, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis şi sub influenţa alcoolului şi încredinţarea acestuia spre a fi condus de către o persoană despre care se ştie că se află într-o astfel de situaţie.

Un craiovean, prins băut

Azi noapte, poliţişti din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au depistat în trafic un bărbat de 46 de ani, din municipiu, în timp ce conducea un autoturism deşi se afla sub influenţa alcoolului.

Fiind testat cu aparatul alcooltest a rezultat că cel în cauză avea o concentraţie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Astfel, bărbatul a fost condus la spital, în vederea prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.