Cazul Caracal a creat emoţii puternice în rândul părinţilor, profesorilor şi al elevilor. În curtea liceelor din Craiova şi Caracal, unde au studiat Luiza şi Alexandra, elevii, profesorii şi părinţii au plâns şi au strâns în braţe membrii familiilor celor două fete. Colegii de clasă le-au făcut să fie prezente printre ei prin poze, pe care le purtau la piept, şi povestind câteva din momentele pe care le-au petrecut împreună. Managerii au spus că speră să le vadă din nou în clase. De altfel, fetele sunt înscrise în cataloage, iar colegii le-au păstrat locurile în băncile în care au stat până să dispară.

Emoţii puternice au fost ieri în curtea Colegiului „C.D. Neninţescu“ din Craiova. La această unitate şcolară a învăţat Luiza Melencu, din Dioşti, dispărută în luna aprilie, într-o zi în care a fost în vizită la Caracal şi urma să se întoarcă acasă cu ocazie. Luiza ar fi trebuit să fie în acest an clasa a XII-a. Ieri era aşteptată cu speranţă de colegii de clasă, care au ţinut să fie prezentă în mijlocul lor prin pozele pe care le-au adus cu ei la festivitatea de deschidere a anului şcolar.

Este un moment încărcat de emoţii profunde



Au venit însă părinţii, bunica şi mătuşa, care nu şi-au putut stăpâni lacrimile atunci când au intrat în unitatea şcolară şi au văzut cadrele didactice şi copiii. Membrii familiei, îndureraţi de dispariţia copilei, au fost invitaţi să participe la festivitatea de deschidere a noului an şcolar în curtea şcolii. Au ascultat imnul naţional şi au plâns încontinuu. Numele Luizei a fost pe buzele tuturor.



„Este un moment încărcat de emoţii profunde, de speranţe şi de bucurie, căci după o binemeritată vacanţă sunetul cristalin al clopoţelului se aude din nou. Este un nou început şi începutul reprezintă speranţă, încredere şi optimism. Aş dori ca, pentru câteva secunde, gândurile noastre, ale tuturor, să se îndrepte către Luiza Melencu, eleva şcolii noastre dispărută încă din aprilie 2019. Şi aceste gânduri să se ridice la cer, la Dumnezeu, căci el are puterea de a îndrepta lucrurile, de a aduce lumină în această lume. Sper că totul va fi bine, că Luiza va fi găsită, căci noi ne dorim din suflet acest lucru. Vă mulţumesc pentru orice gând bun pe care îl trimiteţi către ea“, a spus Carmen Daşoveanu, managerul Colegiului „C.D. Neniţescu“ din Craiova.

Familia Luizei Melencu alături de colegii ei de clasă de la Colegiul „C.D. Neniţescu” din Craiova

„Aş fi dorit să particip la deschiderea anului şcolar alături de Luiza“

Mama Luizei, Monica Melencu, care a purtat un tricou cu chipul copilei sale, a mărturisit din nou cât îi este de greu fără Luiza.

„Aş fi dorit să particip la deschiderea anului şcolar alături de Luiza, alături de dumneavoastră, iar aceste clipe minunate din viaţa unui elev să mă trimită în trecut, la anii în care şi eu eram elevă şi aşteptam cu nerăbdare întâlnirea cu profesorii şi cu colegii mei. Îmi este destul de greu că Luiza nu este prezentă, că Luiza nu este lângă dumneavoastră, dragi profesori, nu este lângă dumneavoastră, dragi colegi de clasă şi de liceu. Astăzi nu veţi mai avea parte de zâmbetul Luizei, pentru că un monstru cu chip de om a răpit-o şi nu spune unde a dus-o“, a spus mama Luizei, în faţa elevilor Colegiului Tehnic „C.D Neniţescu“ Craiova.

Monica Melencu a spus că odată cu dispariţia fetei s-au pierdut multe zâmbete, multe idealuri.

„Odată cu dispariţia Luizei, parcă s-a pierdut o părticică din univers, s-au pierdut multe zâmbete, multe idealuri. (…) Suntem cu gândul numai la tine şi te asigurăm că uşa casei, uşa internatului, uşa şcolii vor fi mereu deschise“, a spus mama copilei.

„Luiza era un copil minunat“

Despre Luiza a vorbit cu lacrimi în ochi şi diriginta clasei. „Era un copil minunat, zâmbăreaţă. Era o fată minunată şi toţi colegii o iubeau. Era şefa clasei. Luiza era cea care îi aduna. Era nucleul clasei. Şi pentru mine era un mare ajutor şi cu toţii speram că va fi găsită şi că va zâmbi din nou“, a spus Mihaela Păun, profesor de discipline tehnice.

Diriginta şi-a adus aminte cum era Luiza în primul ei an de liceu.



„În clasa a IX-a era foarte timidă, venise din Italia şi era puţin teamă de necunoscut. S-a integrat foarte bine, a locuit la cămin şi a avut contact şi cu ceilalţi colegi. Învăţa foarte bine. Era la specializarea tehnician echipamente de calcul. Ştiu că îşi dorea să promoveze bacalaureatul şi să meargă mai departe“, a mai spus Mihaela Păun.

Era o fată zâmbitoare



Şi colegii de clasă şi-au amintit de Luiza. „Era colega noastră, era şefa clasei, ne strângea pe toţi. Ne întâlneam la fiecare început de an. Să sperăm că este în viaţă. Îmi pare foarte rău. Chiar am plâns. Era o fată foarte zâmbitoare şi învăţa la toate disciplinele. Să sperăm că o să apară printre noi“, a spus unul dintre colegii Luizei. Fetele din clasa ei nu au putut să vorbească, pentru că nu îşi stăpâneau lacrimile. Luiza continuă să fie elevă a Colegiului „C. D. Neniţescu“ din Craiova.

Ea este înscrisă în catalog la clasa a XI-a pentru că anul trecut nu şi-a susținut o parte din teze şi nu i s-a încheiat situaţia şcolară. Profesorii spun însă că, dacă s-ar întâmpla o minune şi ar apărea, ar fi pregătiţi să o susțină să îi încheie situaţia şcolară şi să continue studiile alături de colegii ei de clasa a XII-a.

Colegii Alexandrei Măceşanu, de la Liceul „Mihai Viteazul” din Caracal i-au păstrat acesteia locul liber în bancă

Alexandra Măceşanu, înscrisă în clasa a X-a

Şi la Liceul „Mihai Viteazul“ din Caracal au fost momente cu o puternică încărcătură emoţională. La această unitate şcolară a învăţat Alexandra Măceşanu, dispărută la sfârşitul lunii iulie, după ce a apelat la o maşină de ocazie ca să ajungă în Caracal. Colegii ei au aşteptat-o cu tricouri cu poza ei, spunând că speră să apară. Au venit însă doar membrii familiei. Ea va fi prezentă printre colegi şi la strigarea catalogului, întrucât este înscrisă în clasa a X-a, la specializarea știinţe sociale. Colegii i-au păstrat şi locul în bancă.

„Alexandra este eleva noastră, pentru că nu avem ceva oficial. Nu putem spune că nu mai este pentru că nu avem ceva oficial din partea autorităţilor. În acest moment, ea este dată dispărută, dar noi i-am păstrat locul ei în bancă. Colegii ei o aşteaptă. Azi am fost în clasa unde învăţa Alexandra şi colegii ei erau atât de frumoşi… M-au impresionat şi mi-aş dori ca în cazul ei să se întâmple o minune dumnezeiască şi să fie iar printre noi“, a declarat Valentina Ciulavu, managerul Liceului „Mihai Viteazul“ din Caracal.



Managerul liceului spune că Alexandra a absolvit clasa a IX-a cu medie peste 9: „Atunci când am aflat că Alexandra a dispărut nu mi-a venit să cred că s-a întâmplat aşa ceva cu un copil al şcolii noastre. M-am dus direct la catalog şi am văzut că absolvise clasa a IX-a cu medie peste 9 şi am zis clar că nu este vorba de un copil cu alte preocupări. Nu îmi vine să cred nici azi că Alexandra nu este cu noi“.