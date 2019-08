Tânăr, depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive

Poliţişti din cadrul Biroului Rutier Târgu Jiu au depistat marți în trafic un tânăr, de 27 de ani, din Târgu Cărbunești, în timp ce conducea sub influența substanțelor psihoactive.

Tânărul a fost depistat pe strada Traian, sub influența substanțelor psihoactive. El a fost testat cu aparatul Drug Test. Conducătorul auto a fost transportat la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge și urină. Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea sub influența substanțelor psihoactive