O femeie, de 48 de ani, din Mîrşani, a sesizat, ieri, poliţia că, un bărbat, de 51 de ani, concubinul său, din comuna Bistrița Bârgăului, judeţul Bistrița Năsăud, a dispărut de duminică. Bistriţeanul avea reşedinţa în comuna Mîrşani, în casa concubinei.

Din cercetări s-a stabilit că duminică, bărbatul s-a aflat la un local de alimentaţie publică, din Mîrșani, iar în jurul orei 23.00, i-a solicitat unui tânăr de 25 de ani, din aceeaşi localitate, să îl conducă în municipiul Craiova pentru a-și cumpăra mâncare.

Cei doi au ajuns în Craiova, pe strada Doljului, unde tânărul de 25 de ani a intrat într-un magazin şi când s-a întors nu l-a mai găsit pe bărbatul care îl însoţea nici la maşină, nici în zona respectivă.



La data plecării, bărbatul de 51 de ani purta pantaloni scurți albi, cu dungi albastre, un tricou verde şi papuci de culoare albă.

Sălăgean Dumitru are următoarele semnalmente: înălțime circa 1,70, păr blond, ten deschis, ochi albaștri. La încheietura mâinii stângi are un tatuaj cu bustul unei femei, iar sub acesta este scris DAN + MARIA.

Persoanele care deţin informaţii utile sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.