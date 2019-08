Cum se „încalecă“ un drum judeţean cu DE Craiova-Piteşti

În şedinţa ordinară de ieri a Consiliului Judeţean (CJ) Dolj a fost aprobat, printre altele, şi un proiect de hotărâre care se referă la Drumul Expres (DE) Craiova-Piteşti.

De fapt, la lucrările care ar trebui să se execute la drumul de mare viteză. În şedinţa de CJ, consilierii au votat în unanimitate trecerea unor sectoare din drumul judeţean DJ 643F Craiova – Gherceşti – limita judeţului Olt din domeniul public al Doljului în domeniul public al statului. Aceste sectoare ar urma să fie afectate de lucrările la DE Craiova – Piteşti, tronsonul 1, şi de legăturile la drumurile existente.



Traseul drumului expres

„Cum atinge drumul expres drumul nostru judeţean şi ce vrea să facă cu el?“, l-a întrebat, în glumă, preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, pe arhitectul-şef al judeţului, Radu Pappa. Acesta a încercat să explice că drumul expres proiectat se suprapune pe anumite porţiuni cu drumul care duce spre Gherceşti, pe o lungime de circa 1,4 kilometri. „Deci să înţeleg că drumul nostru spre Gherceşti urcă el ce urcă de la giratoiul de pe Centura de Nord şi deodată nu mai urcă, rămâne acolo“, a continuat Prioteasa, tot pe un ton glumeţ.



Apoi a venit şi cu explicaţii serioase. „Acest drum expres ajunge în spatele Fabricii de Avioane şi acolo trece peste drumul nostru judeţean. În plus, pentru spitalul regional ni s-a cerut ca din drumul acesta care vine dinspre Bucureşti să se poată ieşi cu o buclă spre spital. Noi am identificat nişte tarlale şi, ca să nu zică cineva că din cauza noastră, a autorităţilor, nu se face spitalul regional sau drumul expres, că nu ne implicăm şi nu vrem să băgăm mâna în buzunar, o să facem noi o conexiune. «Faceţi voi nodul la spitalul regional şi de acolo venim noi cu un drum şi intrăm la spitalul regional», am zis. Deci, aici se suprapune drumul nostru cu drumul expres şi suntem obligaţi să-l dăm în proprietatea celor care trebuie să îl construiască“, a spus Ion Prioteasa.

CJ Dolj măreşte capitalul social la SC Parc-Turism SA

În şedinţa de ieri s-a mai aprobat şi majorarea capitalului social al SC Parc-Turism SA, societate deţinută de CJ Dolj, prin mărirea valorii nominale a acţiunilor. Valoarea a crescut de la 125 de lei la 135 de lei, ceea ce înseamnă că CJ Dolj va trebui să vină cu un aport de numerar de 764.050 de lei, pentru că deţine 76.405 acţiuni. O altă societate deţinută de CJ, SPLDP Dolj SA, va trebui să aducă un aport de 80 de lei, pentru că deţine opt acţiuni la SC Parc-Turism SA.



Şedinţa ordinară de ieri a CJ Dolj a fost una „de vară“, fără discuţii aprinse între executiv şi opoziţie (Foto: Claudiu Tudor)

„Acest aport în numerar va fi folosit pentru întregirea surselor proprii ale societăţii, în vederea angajării de cheltuieli investiţionale pentru perioada 2019-2020“, se explică în raportul din spatele proiectului de hotărâre. Cum se vor cheltui banii? Pentru amenajări la hotelul şi restaurantul Parc. Este vorba de amenajarea şi modernizarea holului de la intrarea în hotel şi în restaurant, a sălii de mese, a camerelor, dar şi a grupurilor sanitare. Totodată, vor fi înlocuite instalaţiile interioare de apă caldă, apă rece, canalizare şi apă pluvială, vechi de peste 50 de ani. Investiţia totală este estimată la 1,5 milioane de lei.



S-a aprobat şi documentaţia tehnico-economică pentru modernizarea DJ 641

Tot ieri s-a mai aprobat şi documentaţia tehnico-economică pentru modernizarea DJ 641, limita judeţului Olt – Teslui – Pieleşti – Mischii – Albeşti – DN 6 (km 15 – km 72+380). În total, este vorba de 51,5 km de drum care vor fi modernizaţi, pentru că pe o lungime de 5 km drumul judeţean se suprapune cu trei drumuri naţionale, iar aceste porţiuni nu vor fi reabilitate. Valoarea totală cu TVA a acestei investiţii este imensă: 282.172.190 de lei, adică circa 64 de milioane de euro. Din aceşti bani, 245.898.910 lei reprezintă construcţii + montaj, adică 55,5 milioane de euro.

CJ Dolj stă însă cam prost cu bugetul. Ieri a fost votată, în unanimitate, hotărârea privind contractarea unui împrumut bancar de 83.770.866 de lei, adică aproximativ 18 milioane de euro, cu o maturitate de până la 15 ani, pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte cu fonduri europene.