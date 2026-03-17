Bătălie pentru contractul de 157 de milioane de lei din Craiova. Sase asocieri de firme vor să închidă inelul de trafic din sudul orașului şi să caseteze canalul colector

Licitația pentru unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană din Craiova – „Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova – casetare canal deschis, modernizare Str. Râului cu străpungere DN56-DN55 și joncțiune cu Aleea 2 Bechet” – a atras interesul mai multor constructori. Nu mai puțin de șase asocieri de firme au depus oferte pentru contractul estimat la 157.251.981,53 lei fără TVA.

Proiectul vizează două intervenții majore: casetarea canalului colector de pe strada Râului pe tronsonul aflat în interiorul oraşului și realizarea unei verigi importante din inelul rutier de sud, care ar urma să conecteze mai multe artere și drumuri naționale.

În prezent, infrastructura din zona respectivă este caracterizată de trasee fragmentate și greu de utilizat pentru traficul intens, iar canalul deschis a devenit în timp un spațiu degradat și vulnerabil, unde se depozitează ilegal deșeuri.

Cine vrea contractul

Pentru execuția lucrărilor s-au înscris șase asocieri de constructori, unele dintre ele reunind companii românești mari din infrastructură, dar și firme din străinătate.

1. Asocierea condusă de LAURENTIU H S.R.L.

Leaderul asocierii este LAURENTIU H S.R.L. alături de:

Wagramer Termo 2000 –CARMIN POPSTAR PROD – CONDOR PADURARU SRL –

2. Asocierea condusă de BOG’ART

Una dintre cele mai puternice oferte vine din partea asocierii conduse de BOG’ART, alături de: HIDROCONSTRUCȚIA – subcontractant ELCO,

Canalul Colector Craiova

3. Asocierea BUGARU TRANS – YORUK YAPI – FRASINUL

Leaderul este BUGARU TRANS, în asociere cu: compania turcă YORUK YAPI INSAAT ANONIM SIRKETI –FRASINUL, subcontractant ELCO

4. Asocierea SOCOT – INOVECO – STRADE BAUUNTERNEHMUNG

O altă ofertă vine din partea asocierii conduse de SOCOT, împreună cu: INOVECO –STRADE BAUUNTERNEHMUNG. În cadrul proiectului apar și subcontractanți precum Electric Light Expert și Romfer Trans.

5. Asocierea condusă de OMEGA STAR SISTEMS

Leaderul este OMEGA STAR SISTEMS, în asociere cu: EQUIVIA CIVIC EUSKADI, MITLIV PH CONSTRUCT. Printre subcontractanți se regăsesc Infratrust Construct, Domarcons.

6. Asociere : DEMOS INTERMED (Leader),TPS INVEST,Automagistral-Pivden,Ral Construct Development SRL.

Contract de peste 157 de milioane de lei pentru casetarea canalului de pe strada Râului

Primăria Craiova a lansat achiziția pentru execuția lucrărilor aferente proiectului „Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova – casetare canal deschis, modernizare Str. Râului cu străpungere DN56-DN55, joncțiune cu Aleea 2 Bechet” în luna ianuarie 2026. roiectul promite să intervină asupra a două probleme vechi ale orașului: circulația dificilă din sudul Craiovei și starea insalubră a unei zone afectate de canalul deschis. Proiectul vizează închiderea prin casetare a tronsonului de canal deschis aflat pe teritoriul Craiovei, modernizarea străzii Râului, realizarea unei străpungeri între DN56 și DN55 și conectarea cu Aleea 2 Bechet. Miza este dublă: recuperarea unei zone degradate și crearea unei verigi lipsă din infrastructura rutieră a orașului.

Se poate spune că sudul Craiovei este de ani buni una dintre zonele în care dezvoltarea urbană a rămas în urmă față de nevoile reale de trafic. Traseele existente sunt slab adaptate pentru volume mari de circulație, inclusiv pentru tranzitul greu. Tocmai această problemă este invocată acum pentru justificarea noului inel rutier. Noul traseu ar urma să asigure o descărcare a orașului de traficul greu pe relația Filiași – Calea Severinului – str. Pelendava – str. Brestei – str. Râului – noul segment de inel – DN56 – DN55 – Aleea 2 Bechet – str. Bucura – str. Potelu – str. Caracal – conexiune DN6 – bd. Decebal – Calea București.

157 de milioane de lei și posibilitatea unor costuri suplimentare

După cum spuneam mai sus, valoarea estimată a contractului, de peste 157 de milioane de lei fără TVA. Potrivit documentației, această sumă nu include cheltuielile diverse și neprevăzute, cheltuielile aferente marjei de buget și nici rezerva de implementare pentru ajustarea de preț. Acestea pot fi accesate ulterior. Cu alte cuvinte, costul final al investiției poate depăși semnificativ suma anunțată inițial. Valoarea prezentată iniţial nu este neapărat și valoarea finală plătită.

Pentru locuitorii din zonele afectate, acest proiect va reduce efectiv timpul pierdut în trafic, va elimina imaginea de spațiu degradat Până atunci, proiectul rămâne exact ceea ce este în acest moment: o investiție foarte scumpă, prezentată în termeni ambițioși, dar care încă trebuie să demonstreze că poate trece de la promisiune la realitate.