Polițiștii rutieri din Dolj, mesagerii primăverii în trafic, de 8 Martie

De Valentin TUDOR

Astăzi, traficul rutier a avut o notă aparte și a fost plin de zâmbete și voie bună, datorită polițiștilor rutieri doljeni care, cu multă amabilitate, au adus un strop de bucurie participantelor la traficul rutier.

„Polițiștii au devenit mesagerii primăverii, oferind, cu ocazia Zilei de 8 Martie, flori și felicitări doamnelor și domnișoarelor aflate în trafic. Gesturile simple, dar pline de semnificație, au creat o atmosferă caldă și pozitivă, aducând zâmbete și momente de bucurie.

A fost o zi în care regulile de circulație nu au fost doar respectate, ci și însoțite de emoție, respect și apreciere față de cei din jur. Doamnelor și domnișoarelor, vă dorim ca energia primăverii să vă umple sufletul de bucurie, să vă păstrați zâmbetul și puterea care vă definesc.

La mulți ani!

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj”

