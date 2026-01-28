Primăria Craiova va cheltui aproape 40.000 de euro pentru a promova orașul în revista Wizz Air

Primăria Craiova vrea să cheltuiască și în 2026 aproape 40.000 de euro (203.563,27 de lei) pentru a se promova în revista companiei aeriene low cost WizzAir. Acest lucru se întâmplă de câțiva ani încoace.

Administrația craioveană s-a gândit ca oamenii care călătoresc cu avionul să afle și în timpul zborurilor cu Wizz Air despre Craiova, așa că plătește compania aeriană pentru a promova orașul nostru în paginile revistei de la bordul aeronavelor, aceea pe care fiecare călător o poate răsfoi în timpul zborurilor și în care se pot găsi și produsele alimentare sau cosmetice pe care le poate cumpăra. În acest sens municipalitatea craioveană caută o firmă, potrivit anunțului de achiziție postat pe site-ul primăriei, care să publice articole în cinci ediţii ale acestui catalog. Fiecare apariție ne va costa, așadar, 7.989 de euro.

“Se achizitioneaza, pentru anul 2026, servicii de promovare prin intermediul revistei-catalog Wizz Air tiparit a (5 editii – aprilie/mai, iunie/iulie, august/septembrie, octombrie/noiembrie, decembrie 2026)”.

În caietul de sarcini întocmit de Primăria Craiova, se menţionează că acest tip de promovare se aliniază cu politicile autorităților locale de atragere a turiștilor și investitorilor, având un impact semnificativ datorită numărului mare de cititori al revistei, estimat la 12 milioane de persoane pe ediție. Prin urmare, Craiova se va regăsi în paginile revistei tipărite Wizz Air începând din luna aprilie, timp de cinci ediții, pentru că aceasta este tipărită o dată la două luni. Astfel, Craiova va fi promovată din luna aprilie până la finalul anului acesta.