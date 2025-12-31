Terorizați de vecina avocată care și-a transformat apartamentul în groapă de gunoi

Proprietarii dintr-un bloc din zona Piața Gării, Craiova sunt disperați din cauza mizeriei pe care o are o vecină în apartament. Locatarii sunt terorizaţi de duhoarea şi mizeria din respectiva locuință. Reprezentanții asociației de proprietari spun că aceasta este de profesie avocat și nu o pot convinge să-și curețe locuința.

Sunt 20 apartamente pe scară, iar ea are cabinet individual în acest apartament. Lasă ușa deschisă toată ziua pentru a se duce mirosul pe toata scara . Mentionez ca are 4 camere, spune administratorul asociațiie de proprietari.

Starea aceasta, destul de neplăcută ţine de mulţi ani. Locatarii trăiesc de ani buni cu o „bombă” de infecţie lângă ei. Mirosul care răzbate din locuinţa acestora, unul pestilenţial, inundă toată scara blocului, simţindu-se încă de la intrare.