Casa Rusănescu, transformată în muzeu cu bani europeni

Prin adresa nr. 19732/ 02.04.2025, transmisa de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud

– Vest Oltenia si inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 110607/ 02.04.2025, s-a

comunicat ca in urma finalizarii procesului de evaluare si selectie a proiectului acesta a intrat in etapa

de contractare, fiind solicitate in acelasi timp o serie de documente obligatorii pentru incheierea

contractului de finantare.