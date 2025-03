Trei parcări din oraş, date de Primăria Craiova pe mâna unor privaţi

„Redevența se calculează procentual din venitul brut de exploatare. Începând cu al doilea an fiscal redevență din venitul brut va avea două componente:

a) Redevența anuală /mp teren, cuantumul final urmând să fie menționat în contractul de concesiune conform ofertei prezentate.

b) Redevența anuală ofertată la punctul a) și o redevență, exprimată în procente din venitul brut rezultat prin exploatarea investiției pe perioada unui an fiscal, care se calculează în procent de 6 % din venitul brut rezultat prin exploatarea investiției pe perioada unui an fiscal. Valoarea prezentată include și redevența pe mp teren care face obiectul investiției.

Redevenţa va fi actualizată anual cu unul dintre următorii factori de ajustare, ales anual în funcţie de factorul cel mai avantajos pentru Concedent în anul respectiv (cel care duce la cea mai mare ajustare nominală): Rata anuală a inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică. Cursul mediu leu-euro pentru anul de referinţă al redevenţei, comunicat de BNR;”, se arată în proiectul de HCL.