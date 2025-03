O craioveancă roagă primăria să-şi salubrizeze un imobil, aflat în ruină

O craioveancă îi solicită Primăriei Craiova să-şi salubrizeze imobilul, aflat într-o stare avansată de degradare. Este vorba de o casă veche, situată pe strada Trotuşului, ajunsă o ruină. Craioveanca spune că pereţii imobilului vecin se prăbuşesc pe gardul şi anexele ei distrugându-le. Situaţia trenează de ani buni, iar primăria nu-i dă niciun răspuns.

Imobilul cu pricina se află pe strada Trotuşului, nr.17 în cartierul craiovean Bariera Vâlcii. Este o ruină care se prăbuşeşte de la o zi la alta. Casa aparţine domeniului privat al Primăriei Craiova şi a fost dată în folosinţă unei persoane care a decedat în 2019. De la acel moment, vecinii de la nr.19 atrag atenţia primăriei să rezolve situaţia, dar în zadar.

„Casa este o ruină şi s-a prbuşit pe gardul nostru, pe magazie şi pe conducta de gaz. De ani buni am sesizat primăria , dar nici un rezultat. Înainte, locuia aici o femeie amărâtă care, am înţeles că avea închiriat de la primărie. În 2019 a decedat chiriaşa şi casa a devenit insalubră, în curte au crescut bălării, veneau şobolanii peste noi, mirosea urât. Am tot sesizat primăria, iar în 2023 mi-au răspusn că acel imobil aparţine domeniului privat al primăriei şi este în administrarea RAADPFL. De atunci, deşi am revenit cu sesizările nu s-a făcut nimic. O singură dată, au venit şi au tăiat buruienile din curte. Problemele s-au agravat şi mă refer la degradarea imobilului, de când fiul proprietarului de la care noi am cumpărat imobilul de la nr.19, vecin cu cel de la 17, a venit şi a dat jos acoperişul casei. În acest fel a accentuat degradarea. El a spus că proprietatea îi revine lui. Nu am de unde să ştiu dacă lucrurile stau aşa pentru că în cadastru şi la taxe şi impozite nu apare el ca proprietar. Iniţial pusese un lacăt pe poarta imobilului, iar acum văd că l-a luat, ceea ce mă face să cred că nu are niciun drept de proprietate. Singurul lucru care mă interesează pe mine este ca proprietarul, oricine ar fi, să debaraseze acel moloz de pe gardul şi anexele care îmi aparţin”, susţine craioveanca.

Casa primăriei o ruină

Într-adevăr imoblul de pe strada Trotuşului este la acest moment o ruină, pereţii sunt prăbuşiţi, grinzile de la acoperiş căzute, ferestrele au dispărut, în picioare a mai rămas doar faţada casei. Gardul este singura construcţie care rezistă trecerii timpului. Cu toate acestea, primăria, proprietarul de drept nu mai dă nici un răspuns. În 2023, primăria îi răspundea petentei că: „imobilul ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova este insalubru şi având în vedere că acesta se află în administrarea RAADPFL”, regia trebuie să se ocupe de salubrizarea imobilului. Craioveanca a depus în data de 13.01.2025 o altă solicitare, dar răspusnul nu a venit nici după două luni. „Când mă loghez pe siteul primăriei ca să văd stadiul în care se află solicitarea mea, îmi apare că de două luni este tot în lucru”, spune craioveanca.

Un răspuns am solicitat şi noi Regiei care administrează domeniul public al Craiovei, dar până la închiderea ediţiei nu ne-a fost acordat.

