Primăria scoate din buzunar circa 65.000 de euro pentru terminale la care craiovenii să-şi plătească singuri taxele

Primăria Craiova a iniţiat o achiziţie publică în procedură simplificată pentru servicii de acceptare plăți numerar prin terminale de tip self-pay, la care cetăţenii să îşi poată plăti singuri impozitele, taxele și amenzile. Pentru acestea, municipalitatea pune la bătaie până la 65.000 de euro.

Craiovenii vor putea să îşi plătească singuri impozitele, taxele şi impozitele la terminale de tip self-pay amplasate în reţele de retail, centre comerciale, pieţe, benzinării şi magazine de proximitate, ca alternativă la plata cu numerar la ghişeele Direcţiei Impozite şi Taxe. Şi anul trecut Primăria Municipiului Craiova a desfăşurat o astfel de procedură. Autoritatea publică locală urmăreşte astfel să faciliteze procesul de colectare a taxelor şi impozitelor, astfel încât oamenii să nu mai fie nevoiţi să meargă la ghişeu pentru a le achita. Totodată, craiovenii pot folosi şi ghiseul.ro pentru a-şi plăti taxele online. Practic, cetăţenii au la dispoziţie numeroase variante, numai banii să nu le lipsească.

Primăria estimează circa 40.000 de plăţi la terminalele self-pay

Primăria estimează că valoarea tranzacţiilor încasate prin terminalele self pay va fi de aproximativ 12 milioane de lei în acest an, cu aproximativ 2 milioane de lei mai mult faţă de anul precedent, iar numărul tranzacţiilor, pentru 10 luni de contract valabile pentru anul 2025, ar fi de circa 40.000 de plăţi.

Valoarea comisionului aferent serviciului de colectare a plăţilor nu trebuie să depăşească 1,7% din valoarea tranzacţiei, fără a fi mai puţin de 1 leu.

Municipalitatea intenţionează şi să închirieze un terminal de tip self play pentru amplasarea într-o locaţie deţinută de primărie, pentru care prestatorul să asigure exclusiv serviciul de încasare a amenzilor, impozitelor şi taxelor fără debit pentru DIT.

Cum funcţionează plata la un astfel de terminal

Un contribuabil va putea accesa din meniul terminalului de plată de tip self-pay serviciul de plată al Direcţiei Impozite şi Taxe Craiova, unde va putea introduce datele pentru autentificare, pentru a primi informaţii despre debite. Apoi cetăţeanul poate selecta impozitele, taxele sau amenzile şi suma pe care doreşte să o achite.

Contractul urmează să se desfăşoare de la data semnării până la finalul anului, cu posibilitatea de prelungire a serviciilor cu maxim 4 luni în anul 2026 şi suplimentarea cantităţii de servicii deja achiziţionate în funcţie de fondurile bugetare disponibilizate pentru acestea.

Care este valoarea estimată a contractului

Valoarea estimată fără TVA este între 232.884,10 lei fără TVA şi 326.036,80 lei fără TVA. Valoarea minimă a intervalului, respectiv 232.884,10 lei fără TVA, reprezintă valoarea estimată pentru anul 2025, în funcţie de care se vor elabora şi evalua ofertele. Valoarea maximă, respectiv 326.036,80 lei fără TVA, reprezintă valoarea estimată globală ce cuprinde şi valoarea suplimentărilor.

Ofertanţii pot depune oferte până la 18.02.2025, ora 15:00, conform anunţului publicat în SEAP.

