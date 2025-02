Distracţia costă mai mult în această vară, la IntenCity, şi durează 4 zile

Festivalul IntenCity se va întinde pe patru zile în această vară, între 26 şi 29 iunie. Organizatorii au dat drumul la vânzarea de abonamente şi au anunţat primul headliner al acestei ediţii: interpretul columbian de muzică latino J Balvin. Preţurile au crescut considerabil faţă de anul trecut, când un abonament pentru trei zile de festival a putut fi cumpărat şi cu 150 lei.

Cât costă un abonament în presale

Opera Română a pus miercuri în vânzare abonamentele pentru cele patru zile de festival. În cadrul campaniei presale, abonamentele pot fi achiziționate la cel mai mic preț. Costul acestora este, însă, considerabil mai piperat comparativ cu ediţia precedentă a festivalului, când publicul a putut avea acces în toate cele trei zile cu doar 150 lei. Pentru această ediţie, prețul abonamentului acces general este 400 de lei, iar pentru un abonament VIP doritorii trebuie să scoată din buzunar o sumă dublă, 800 de lei.

„Hai că nu ați scumpit biletele cu mult, anul trecut era 150 de lei, acum 400”, a ţinut să le atragă cineva atenţia organizatorilor într-un comentariu pe pagina de Facebook. Răspunsul acestora a fost „Wait for the lineup” (Aşteptaţi lineup-ul), un potenţial indiciu că ediţia din acest an ar urma să aibă parte de nume mai importante, de unde şi costul mai ridicat pentru acces.

Reamintim că la ediţia de anul trecut headlinerii au fost DJ Alan Walker şi fraţii Dmitri Vegas şi Like Mike, alături de Helena Paparizou. Mulţi s-au arătat dezamăgiţi de lipsa „numărului 1 pop mondial”, aşa cum lansase zvonul în urmă cu doi ani primarul Craiovei.

Primul headliner, pentru fanii muzicii latino

J Balvin este primul headliner anunțat pentru cea de-a patra ediție a Festivalului IntenCity.

„Celebrul artist columbian va oferi un show memorabil, în această vară, pe scena principală a Festivalului IntenCity, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale României”, au anunţat organizatorii, într-un comunicat remis presei.

„Distins cu numeroase premii, inclusiv Billboard Music Awards, American Music Awards, Latin Grammy, J Balvin este unul dintre cei mai iubiți artiști latino, cu peste 35 de milioane de albume vândute la nivel mondial. Îndrăgitul interpret a reușit să depășească barierele culturale și să devină unul dintre cei mai ascultați artiști, câștigând milioane de fani din întreaga lume și miliarde de vizualizări pe platformele muzicale. În această vară, piesele care au cucerit inimile fanilor de pretutindeni vor răsuna pe scena Festivalului IntenCity”, au mai comunicat cei din echipa Operei Române Craiova.

În perioada următoare, lineup-ul va fi completat cu alți artiști.

Logo schimbat pentru ediţia 2025

Pentru noua ediţie, identitatea vizuală a fost schimbată. Festivalul a înlocuit logoul vechi, care folosea un font cu serife, în două culori, într-un stil mai retro, cu un font mai simplu, folosind doar alb pe fundal albastru.

Organizatorii anunţă noi stiluri de muzică

Organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei Craiova, IntenCity Festival este, conform echipei, „conceput să celebreze diversitatea muzicală”, astfel că este de aşteptat ca şi în acest an fiecare seară să fie dedicată unui gen muzical diferit.

Organizatorii spun că ediţia din 2025 va aduce noi stiluri de muzică, alături de momente surpriză și activități interactive, pe cele două scene amenajate pe Stadionul Ion Oblemenco și la Sala Polivalentă din Craiova.

Anul trecut, IntenCity a avut un buget de 15,5 milioane lei

În 2024, IntenCity a avut un buget total de 15.567.000 lei, din care 9.180.000 lei au fost bani oferiţi de primărie. 6.387.000 lei au fost atraşi de operă „prin acţiuni de marketing şi promovare”. Biletele și abonamentele vândute au generat doar 1.870.000 lei din suma atrasă de organizatori (sumă rămasă după plata obligațiilor către stat).

Sponsorizările au adus 4.259.000 lei, iar sectorul de food & beverage a contribuit cu 258.000 lei.

Până în prezent, festivalul nu a reuşit să îşi acopere cheltuielile. Ponderea veniturilor atrase în bugetul total al festivalului pentru primele două ediții a fost 10,62% (2022), respectiv 24,54% (2023). La cea de-a treia ediție, cea din 2024, veniturile atrase au constituit 41,03% din bugetul total al evenimentului, conform Operei.