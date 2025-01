Îngheaţă salariile angajaţilor din primărie

Salariile angajaţilor din cadrul Primăriei Craiova şi a celor cinci servicii subordonate nu cresc în acest an. Administraţia locală craioveană va avea un buget mai mic pentru salarii.

Este cunoscut faptul că, la data de 30 decembrie 2024, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. Potrivit art. 1 alin. 3 din ordonanta de urgentă:

„(3) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2025, începând cu 1 ianuarie, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de

bază se menţin la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna noiembrie 2024 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”.

Drept urmare, începând cu 1 ianuarie 2025, salariile de bază corespunzătoare funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, precum şi în cadrul Poliţiei Locale Craiova, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, Serviciului Public Management Spitale şi Cabinete Medicale din municipiul Craiova, Sport Club Craiova şi Creşa-Craiova, să se menţină la acelaşi nivel cu cel acordat pentru luna noiembrie 2024.

Singurii angajaţi care vor beneficia de creşteri salariale sunt cei care încasează un venit sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară. Aceştia vor primi un salariu de 4.050 de lei.

Ce salarii au angajații din administrația locală craioveană

Secretarul general al primăriei are un salariu de bază de 16.830 de lei, în timp ce un șef de serviciu are un salariu de bază de 11.610 de lei. Un director executiv din cadrul primăriei primește un salariu de bază de 14.111 de lei/lună. Un șef de serviciu, angajat în primărie câștigă un salariu de bază de 11.610 de lei. În cazul unui auditor, angajat în primărie, salariul diferă în fucnție de gradul pe care acesta îl are. Un auditor cu grad superior primește un salariu de bază între 8.755 de lei și 7.937 de lei, în funcție de gradație.

Un consilier juridic cu cea mai înaltă gradație are un salariu de bază de 8.303 de lei/lună. În cazul unui referent, cel mai mare salariu de bază este de 6.567 de lei, iar cel mai mic este de 3.462 de lei/lună, când acesta este debutant. Cele mai mici salarii din administrație le au îngrijitorii, muncitorii calificați și necalificați. Un îngrijitor are un salariu de 4.172 de lei, iar un muncitor necalificat primește un salariu de bază de 4.109 de lei .

Cât câștigă un polițist local

Un funcționar public, în speță directorul Direcției generale de asistență socială, precum și directorul Poliției Locale Craiova au un salariu de bază de 14.111 de lei. Un șef de serviciu, angajat fie în cadrul direcției, fie al poliției locale primește un salariu de bază de 11.610 de lei. Dintre personalul contractual, cel mai mare câștig îl are un director, 12.333 de lei. Cel mai mic salariu de bază îl are un muncitor necalificat, 3.300 de lei. Unii dintre angajați pot beneficia de majorări salariale de 10% și chiar 50% din salariu de bază, dacă exercită activitate de control financiar sau deţine titlul ştiinţific de doctor. Un polițist local câștigă un salariu de bază 5.835 de lei, iar unul debutant, 3.462 de lei.

Directorii din spitalele subordonate Primăriei Craiova au un salariu de bază între 12.333 de lei și 11.610 de lei. Un consilier juridic, un referent de specialitate sau un auditor sunt plătiți cu un salariu de bază de 7.072 de lei. Pentru un debutant salariul de bază se înjumătățește, ajunge la 3.868 de lei. Aceste salarii de bază, aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, au fost stabilite în luna martie 2024, după ce au fost aprobate de Consiliul Local.