ZF: Adrian Cojocaru, fondatorul Inspire Cinema/ „Sunt oltean, venit în Craiova în 2001, la facultate, şi rămas aici“

„Sunt oltean, venit în Craiova în 2001, la facultate, şi rămas aici“, spune Adrian Cojocaru, fondatorul reţelei de cinematografe Inspire Cinema, într-un articol din Ziarul Financiar dedicat businessurilor locale. Adrian Cojocaru a precizat că a investit milioane de dolari în cinematografele din Craiova şi că doreşte să extindă activitatea şi în Bucureşti.

„În perioada 2010-2012, petreceam mai mult timp în Bucureşti şi îmi doream să revin acasă, la Craiova. Aşadar, acest proiect a fost gândit ca o fază tranzitorie pentru mine. Treptat însă, mi-am dat seama de potenţialul pe care îl are un asemenea business“, spune el.

A pornit cu o sală de cinema, iar şase luni mai târziu o deschidea pe a doua. La momentul acela erau săli digiplex, respectiv cinematografe mai micuţe. În 2014, a inaugurat primul cinematograf din afara Craiovei, în Alba Iulia.

„Apoi, 2016 a fost un an important pentru noi, am deschis primul cinematograf cu adevărat multiplex din Craiova, inaugurat sub numele de Inspire Cinema. Amplasat în centrul comercial Mercur, acesta avea (şi are) şase săli. După alţi doi ani, am inaugurat un al doilea cinematograf multiplex, tot în Craiova, în mallul Electroputere“, a precizat investitorul oltean.

E vorba de un concept total diferit. Mai recent, în 2023, în cadrul acestuia din urmă, compania a deschis o sală MX 4D, acel tip de sală imersivă, unde poţi trăi pelicula mai degrabă decât să o vizionezi. „În vara anul trecut, am mai investit într-o sală în cadrul cinematografului din mallul Electroputere, e vorba de o sală VIP“, a explicat Adrian Cojocaru.

