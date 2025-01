Lider sindical: Au fost porniri haotice la Termocentrala Ișalnița. Se pot distruge instalațiile

Unul dintre liderii de sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia și sindicalist la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița, susține că, din cauza pornirilor haotice instalațiile vor ceda.

La Sucursala de la Ișalnița mai funcționează un singur grup energetic. Acesta a stat mai mult închis în ultimul an și a funcționat mai mult sporadic. Șocul primit de instalații și lipsa lucrărilor normale de mentenanță pun în pericol funcționarea cazanelor.

Nicușor Văduva, lider de sindicat în cadrul Sucursalei Electrocentrale de la Ișalnița, din județul Dolj, susține că activitatea a fost mult redusă în ultimul an. „Nu dorim niciun coleg din Complexul Energetic Oltenia să fie în situația noastră. Ba am pornit, ba am oprit. Șocurile acestea nu fac deloc bine pentru echipamente. Au fost porniri haotice la Termocentrala Ișalnița. Se pot distruge instalațiile. Cine va plăti pentru aceste lucruri și mai bine spus cine va mai investi să le reparăm.”, a precizat Nicușor Văduva.

Probleme majore de personal

Sunt probleme majore de personal la o termocentrală din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița a rămas fără zeci de specialiști în ultimul an, după numărul mare de pensionări. În momentul de față mai sunt doar 230 de salariați.

Problema este că din cei 230 de salariați, peste 100 sunt încadrați pe perioadă determinată. Prin urmare, este nevoie ca administrația Complexului Energetic Oltenia să prelungească prin acte adiționale contractele individuale de muncă. Date fiind măsurile de austeritate aprobate de către Guvern, nu este exclus ca anumite contracte încheiate pe perioadă determinate la companiile de stat să nu mai fie prelungite, pentru a mai reduce din costuri.

Acest lucru ar însemna ca Termocentrala de la Ișalnița să rămână fără aproape jumătate din salariați. Sunt din ce în ce mai puțini salariați. Nici nu vreau să spun mai multe, dar 100 sunt pe perioadă determinată. Vă puteți da seama ce se poate întâmpla, dacă se decide că nu le mai pot fi prelungite contractele? Cum vom mai funcționa, chiar și așa, sporadic?”, a mai spus Nicușor Văduva, lider de sindicat în cadrul Sucursalei Electrocentrale de la Ișalnița.



Grupul pe gaze de la Işalniţa este în fază de proiect



La Termocentrala de la Ișalnița urmează să fie construit un grup pe gaze naturale. Totul este însă încă în faza de documentații. Grupul pe gaze naturale ar fi trebuit să fie gata în anul 2026 și să înlocuiască blocul energetic pe cărbune. De la 1 ianuarie 2026, grupul pe cărbune de la Ișalnița va intra în rezervă de capacitate.

La Termocentrala Ișalnița este planificată construirea unui grup de producție pe bază de gaze naturale, cu o capacitate de 850 MW, în asociere cu societatea ALRO. Astfel, Societatea CCGT Power Ișalnița SA este o societate administrată în sistem unitar și a fost înființată în vederea construirii într-o prima etapa, a unei centrale energetice în ciclu combinat pe baza de gaz natural, având drept acționari:

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.– deținătoare a unui număr de 32.340.291 acțiuni cu o valoarea nominală de 10 lei/acțiune, respectiv 323.402.910 lei valoarea nominală totală, reprezentând 59,9% din capitalul social și Societatea ALRO S.A. -deținătoare a unui număr de 21.650.178 acțiuni, cu o valoarea nominală de 10 lei/acțiune, respectiv 216.501.780 lei valoarea nominală totală, reprezentând 40,1% din capitalul social.

Proiectul Ișalnița face parte din Planul de Restructurare a CE Oltenia, care a fost aprobat de Comisia Europeană în ianuarie 2022 și care prevede, printre altele, construirea a două centrale pe gaze și a 8 parcuri fotovoltaice în vederea diversificării mixului energetic și a tranziției la surse de energie mai puțin poluante, precum și restabilirea viabilității companiei.

Exploatarea centralei energetice, pentru o perioadă de minim 25 de ani, în urma adaptării adecvate a structurii organizaționale pentru perioada de exploatare. Terenul pe care va fi dezvoltat proiectul mai sus menționat, are o suprafață de 5,8 ha și este situat în partea de nord-vest a Municipiului Craiova, la o distanță de 11 km, pe o platformă industrială în apropierea comunei Ișalnița. Centrala de la Ișalnița ar trebui să fie gata în luna mai 2027.