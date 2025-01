Bucătarul a fost pus să păzească deținuții la Penitenciarul Târgu Jiu

Bucătarul de la Penitenciarul din Târgu Jiu a ajuns să păzească deținuții. S-a întâmplat din lipsă de personal, dar și în perioadele în care polițiștii de penitenciar nu au mai dorit să presteze orele suplimentare, având în vedere că acestea nu sunt plătite.

S-a ajuns de altfel și în instanță, însă nu a apărut vreun verdict. Recent, polițiștii din Penitenciarul Trâgu Jiu au aflat că salariile le vor fi reduse și mai mult, ca urmare a măsurilor de austeritate. Acest lucru a generat nemulțuimiri profunde, iar o parte a agenților ia în calcul demisia.

„Am ajuns să punem bucătarul în postul de pază. Ce știe el cu arma? Ce face în cazul unei revolte? Cum acționează? El pune mâna pe o armă o dată la 10 ani sau niciodată pentru că are domeniul lui de activitate. Am avut de mai multe ori în ultimele două săptămâni situația în care schimbul care trebuia să intre în serviciu a refuzat să mai intre. Au fost și protestele. Cei de la administrativ au asigurat activitatea de supraveghere. Nu știu cât se va mai putea merge în halul acesta?!”, a declarat Florin Schiopu, liderul de sindicat al angajaților din Penitenciarul Târgu Jiu și din țară.

Încă 200 de locuri la Penitenciarul din Târgu Jiu

În vara acestui an Penitenciarul din Târgu Jiu va beneficiar de încă 200 de locuri de detenție. Se execută lucrări de amenajare a unor spații existente, iar construcțiile vor fi gata până la finalul verii acestui an. Astfel, va fi mai mult spațiu pentru cei aflați în detenție în regim deschis și semideschis.

„Vom avea un plus de 200 de locuri în plus la penitenciarul tg jiu regim deschis și semideschis va fi gata până la finalul verii: iulie-august. De unde luăm oameni să punem și acolo la supraveghere? La nivel național avem încadrați 13.400 de oameni în loc de 20.000. Acum avem aprobate pana la 16.000 angajari, dar cu ce ne ajută, dacă sunt oprite angajările.În plus, din școli nu mai vine nimeni. Nu se mai înghesuie ca altă dată, când aveam zeci pe un loc.

S-a terminat și cu salariile și cu ieșirile din sistem. Iar munca în Penitenciar este foarte grea. Au parte de situații care necesită un mare control, pentru că totul poate să se ducă de râpă. Locuri în plus, personal în minus!”, a menționat Florin Șchiopu, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar.