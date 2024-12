Weekend-ul oamenilor de bine: La Craiova au loc două târguri caritabile pentru copii abandonaţi sau bolnavi

Ca în fiecare an, Asociaţia „Dincolo de Azi” şi Clubul Programatorilor organizează şi în apropierea acestui Crăciun târgurile caritabile pentru sprijinirea copiilor care au nevoie de puterea binelui. În apropierea sărbătorilor, comunitatea craioveană are la îndemână prilejul de a ajuta.

Super-puterea de a ajuta

Sâmbătă, 14 decembrie 2024, începând cu ora 15:00, Asociația Dincolo de azi împreună cu Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germane al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, organizează cea de-a patra edițe a Tîrgului Caritabil de Crăciun ,,WHAT’S YOUR SUPERPOWER THIS CHRISTMAS?” (Care este super-puterea ta de acest Crăciun?). Evenimentul are loc în incinta Hotelului Restaurant ROYAL Craiova, amplasat pe strada România Muncitoare, nr. 88.

Evenimentul are drept scop strângerea de fonduri două centre destinate copiilor. Donaţiile vor fi folosite pentru dotarea cu diferite echipamente necesare Centrului de Recuperare și Reabilitare ,,Sf Apostol Andrei” și Centrului de Recuperare și Reabilitare ,,Vis de copil” , din cadrul DGASPC Dolj. Aceste centre sunt destinate copiilor abandonați, copii cu afecțiuni grave, cu vârste cuprinse între câteva zile și 18 ani.

Parteneri ai asociației, copii și părinți deopotrivă, au confecţionat special pentru acest târg decorațiuni de Crăciun și pregătesc şi alte surprize festive. Evenimentul include și un concert susținut de colaboratori și invitați ai Asociației.

Fondurile de la Creative IT vor sprijini construirea primului centru din Oltenia destinat autismului

Creative IT, târgul caritabil de Crăciun organizat de Clubul Programatorilor va fi organizat duminică, pe 15 decembrie, la Vicii şi Capricii, între orele 14 şi 20, iar fondurile vor fi direcţionate către sprijinirea copiilor cu autism din Oltenia, prin construirea primului centru de recuperare şi terapie integrată.

„Ne implicăm aşadar în aceeaşi cauză ca la ediţia de Paşte şi facem asta pentru că nevoia unui astfel de loc e foarte mare, iar costurile ridicării unui centru de la zero depăşesc 600.000 euro. Vom fi şi noi o particică din acest vis şi sperăm să vă avem aproape în număr cât mai mare. La târg veţi găsi, ca în fiecare an, decoraţiuni de Crăciun pentru brad şi casa, dulciuri, cosmetice naturale şi bijuterii. Vă vom întâmpina în atmosferă de sărbătoare, cu colinde live şi multă veselie”, transmite echipa.

În 2023, Creative IT a adus bucurie bătrânilor de la Căminul pentru persoane vârstnice

Anul trecut, în parteneriat cu Asociaţia Lions Club Cetatea Băniei, Clubul Programatorilor a reuşit să strângă din donaţii şi sponsorizări aproape 10.000 de euro, care au fost folosiţi pentru modernizarea sălii de relaxare de la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova. Banii au fost folosiţi pentru achiziţionarea de mobilier nou, televizor, sistem audio, şapte aparate de aer condiţionat şi 200 de lenjerii de pat, dar şi pentru a oferi cadouri de Crăciun celor 304 de batrâni din centru.

