A început isteria petardelor şi pocnitorilor. Unde se găsesc artificii şi petarde autorizate

Deși mai este până la Anul Nou, craiovenii au început să se înarmeze cu petarde și pocnitori şi nu ezită să le folosească.



Puţin le pasă că pot să provoace accidente, incendii sau chiar să ajungă la spital. În mod normal articolele pirotehnice din anumite clase pot fi folosite doar de persoanele autorizate. Sunt materialele pirotehnice încadrate în categoria F1 pe care legea ne permite să le folosim. În schimb cele etichetate cu F2, F3, F4, P2, și T2 sunt periculoase și pot fi manevrate numai de persoane autorizate. Grav este că în apropierea sărbătorilor sunt pline pieţele de artificii și petarde de contrabandă, extrem de periculoase. Ca să nu mai vorbim despre ofertele tentante de pe online.



„Vă rugăm să trimiteți echipaje de patrulare în Piaţa centrală. Este inadmisibil să se folosească petardele şi artificiile ca pe front la orice oră din zi şi din noapte. nu se vede nici o activitate a poliţiei locale, iar vânzarea petardelor şi alte materiale pirotehnice este la liber. Mai există lege sau nu? Cine o respectă? Nimeni!”, spune o craioveancă.

Prin urmare, a venit acea perioadă din an în care iubitorii de “senzații tari cu bubuitori” se pun pe treabă și n-au altceva de făcut decât să arunce cu petarde prin curțile oamenilor, să tortureze animalele și, mai grav, să provoace accidente grave trecătorilor, unele chiar mortale.

În întâmpinarea lor vin comercianţii, cei care vând „pe sub mână” la colţ de stradă. În majoritatea pieţelor din Craiova găseşti pocnitori şi artificii care, chiar dacă sunt vândute ilegal, îşi găsesc uşor cumpărători. Deşi comercializarea artificiilor şi a petardelor este strict interzisă, oamenii îşi vând marfa ilegal, fără grijă. Amatorii trebuie, însă, să ştie că este interzis ca, cu excepția Revelionului, să se utilizeze petardele în intervalul orar 24-6. E necesar să se arunce pertadele la minum 50 de metri de clădire de până la patru etaje și 100 de cele peste. De asemenea, e interzisă utilizarea lângă substanțe chimice, în zonele unde pot apărea alunecări de teren sau pe drumurile publice și alei pietonale, dar și la mai puțin de 500 de metri de păduri.

Se pedepsește cu închisoare între 3 luni și un an sau amendă operațiunea fără drept a materialelor pirotehnice, comerțul de materiale T1 sau P1 către minori, vânzarea către cetățeni a materialelor ce pot fi manevrate doar de pirotehniști, dar și tot ceea ce ține de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ce tip de artificii şi petarde se vând legal

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj este cel care dă autorizaţiile de comercializare societăţilor comerciale care vor să vândă articole pirotehnice. Inspectorii avertizează oamenii că trebuie să aibă grijă ce cumpără şi de la cine, astfel încât să nu se expună pericolelor. Aceştia mai spun că este complet ilegal comerţul ambulant de articole pirotehnice.



„Se autorizează doar spaţii comerciale, magazine, pentru comercializarea de articole pirotehnice. Comerţul ambulant este complet ilegal. Nimeni nu are voie să vândă, către publicul larg, alte articole pirotehnice în afară de F1, T1 şi P1“, au declarat reprezentanţii ITM Dolj.

Spaţii autorizate

În judeţul Dolj există 20 de spaţii autorizate pentru comercializarea articolelor pirotehnice. Atenţie! Autorizaţia este dată doar pentru vânzarea de articole pirotehnice din categoria F1, T1 şi P1. Orice altă categorie scoasă la vânzare este în afara legii. Cele 20 de spaţii care au voie să vândă artificii şi petarde se află în următoarele zone: unul în Marlorex, unul în Piaţa Valea Roşie, unul la Pelendava, unul pe strada Vasile Alecsandri din Craiova, două în Sucpi, şapte în Craioviţa Nouă, patru în Piaţa Centrală, unul în Jumbo şi două în oraşul Filiaşi. Practic, acestea sunt singurele locuri care vând legal astfel de produse.

Poliţia pe urma comercianţilor

Poliţiştii pot da sancţiuni comercianţilor de artificii şi petarde. Chiar în acest weekend, poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova au desfăşurat o acţiune în baza Planului Pirotehnic, pentru prevenirea oricăror evenimente negative, generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi utilizarea articolelor pirotehnice. În cadrul acţiunii, în urma unei informaţii obţinute şi exploatate cu operativitate, poliţiştii au depistat, în flagrant delict, o femeie de 30 de ani şi un bărbat de 40 de ani, ambii din oraşul Buftea, judeţul Ilfov, în timp ce transportau, cu un autoturism, pe strada George Enescu, din Craiova, cantitatea de aproximativ 250 kg de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3 și F4.