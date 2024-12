Poluare nemonitorizată. Ministerul Mediului, despre stațiile stricate: „Procedurile nu se fac de pe azi pe mâine” / Defecțiunile stațiilor APM Dolj datează de minim 2 ani

Conform celui mai recent raport de mediu al APM Dolj, măsurătorile privind nivelul poluaților sunt, în multe cazuri, inexistente din cauza unor stații de măsurare a calității aerului defecte. Astfel, APM Dolj face analize privind poluarea din Craiova fără a avea date în privința acesteia. În același timp, senzorii independenți arată în mod repetat depășiri ale valorii PM 2,5, iar fenomenele de poluare din Craiova au devenit o problemă majoră. După câteva zile de monitorizare cu un autolaborator în Bariera Vâlcii, APM Dolj a publicat un raport care arată depășiri ale limitelor admise pentru PM10 și nivel ridicat de PM2,5.

Cu toate astea, autolaboratorul nu va rămâne în zonă permanent pentru monitorizare continuă.

Ministerul nu are fonduri pentru repararea stațiilor care măsoară poluarea

Într-un răspuns acordat GdS, APM Dolj spune că nu are atribuții de decizie privind repararea stațiilor defecte, ci doar de operare și transmitere a eventualelor probleme către Minister. Drept urmare, GdS a transmis o solicitare informaţii şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Am întrebat dacă APM Dolj a trimis notificări privind defecţiunile staţiilor. Totodată, având în vedere că oraşul Craiova deține o singură stație prevăzută să măsoare acest poluant, iar APM Dolj spune că se respectă prevederile privind numărul minim de puncte de măsurare, am întrebat dacă APM Dolj a solicitat instalarea unor puncte suplimentare şi de ce nu se instalează mai multe stații prevăzute cu măsurarea nivelului acestor particule în Craiova.

Ministerul spune că nu are fonduri pentru staţiile de măsurare a calităţii aerului şi că procedurile „nu se fac de pe azi pe mâine”. Numai că defecţiunile staţiilor APM din Craiova datează de minim doi ani.

Ce răspunde Ministerul cu privire la stațiile care nu merg

MMAP precizează, în răspunsul remis GdS, că aglomerarea Craiova se încadrează în regim de evaluare A pentru poluanții dioxid de azot și oxizi de azot, particule în suspensie (PM10 și PM2,5) și benzen, respectiv în regim de evaluare B pentru dioxid de sulf, în care, pentru acești poluanți, evaluarea calității aerului se realizează prin măsurări în puncte fixe (stații de monitorizare a calității aerului).

Pentru asigurarea funcționării RNMCA, MMAP a identificat ca sursă de finanțare Fondul pentru mediu, având în vedere că prin bugetul de stat nu sunt alocate fondurile financiare necesare și, derulează activități pentru realizarea achiziției publice de servicii la nivel național în vederea asigurării funcționării echipamentelor care compun RNMCA, ni se transmite în solicitare.

„Fiind vorba de achiziție la nivel național, întreaga procedură este de durată și nu se poate realiza de azi pe mâine”, precizează reprezentanţii ministerului.

„Prin urmare, funcționarea RNMCA este un proces dinamic, care presupune asigurarea în mod continuu a consumabilelor necesare, precum și efectuarea serviciilor de mentenanță a echipamentelor și, atunci când apar defecțiuni, prin realizarea reparațiilor necesare. Cu toate eforturile depuse de MMAP pentru asigurarea finanțării, pentru contractarea și derularea serviciilor, dat fiind faptul că echipamentele din cadrul RNMCA funcționează în flux continuu (24h din 24h, 7 zile din 7 zile), inevitabil vor exista întreruperi în funcționare cauzate de diferiți factori de risc, procesul de monitorizare fiind foarte complex și dinamic”.

APM ar trebui să se organizeze și la nivel local pentru funcționarea echipamentelor, spune MMAP

MMAP mai spune că în perioadele în care nu se afla în implementare niciun contract de servicii la nivel național, ministerul a notificat agențiile pentru protecția mediului să se organizeze la nivel local prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru funcționarea echipamentelor din RNMCA, pe care le gestionează la nivel local. Cu alte cuvinte, APM Dolj ar trebui să se gospodărească singură până la fondurile salvatoare de la centru.

„Într-adevăr, operatorii locali din cadrul APM, care gestionează echipamentele de monitorizare/laborator/gestionare date, completează și transmit către minister și Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) formulare prin care sunt semnalate anomaliile/defecțiunile în funcționarea echipamentelor și formulare prin care sunt solicitate fonduri, consumabile, piese de schimb etc.

Cu toate acestea, în perioadele în care nu se afla în implementare niciun contract de servicii la nivel național, ministerul a notificat agențiile pentru protecția mediului să se organizeze la nivel local prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru funcționarea echipamentelor din RNMCA pe care le gestionează la nivel local, până la atribuirea de către MMAP a unui nou contract de achiziție la nivel național pentru servicii specifice RNMCA”.

Ce transmite Ministerul privind existenţa unei singure staţii de măsurare a PM2,5 în Craiova

Deși principalul poluant problemă din Craiova este PM2,5, orașul deține o singură stație prevăzută să măsoare acest poluant, iar APM Dolj spune că se respectă prevederile privind numărul minim de puncte de măsurare. GdS a întrebat MMPA dacă a fost solicitată de către APM Dolj instalarea unor puncte suplimentare. Având în vedere problemele din oraș, relevate prin numeroase materiale de presă și petiții ale cetățenilor, GdS a dorit să afle de la minister de ce nu se instalează mai multe stații prevăzute cu măsurarea nivelului acestor particule în Craiova.

Redăm mai jos răspunsul.

„Monitorizarea particulelor în suspensie, fracția PM2,5, se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 cu modificările ulterioare în stațiile de fond urban. Din aceste considerente la nivelul aglomerării Craiova acest indicator se măsoară doar la stația de fond urban DJ-2 amplasată în str.Lămâiței nr.4 (în incinta Școlii gimnaziale Sf.Gheorghe).

Din perspectiva creșterii numărului de puncte de prelevare pentru particule în supensie, fracția PM2,5, pentru zona Dolj (care reprezintă delimitarea administrativă a județului Dolj, cu excepția aglomerării Craiova), MMAP a achiziționat, prin proiectul ”Îmbunătățirea Sistemului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național”, cod MySMIS 139703, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, un prelevator de particule în suspensie (fracția PM2,5) și un prelevator de prelevator de particule în suspensie (fracția PM10) care din octombrie 2023 au fost instalate și funcționează în stația de fond urban DJ-7 din orașul Filiași, județul Dolj.”

Craiova are 4 staţii de monitorizare a calităţii aerului

La acest moment, în aglomerarea Craiova sunt amplasate patru stații de monitorizare a calității aerului, din care, o stație de trafic (DJ-1) amplasată pe Calea București (vis-a-vis de Piața Mare), o stație de fond urban (DJ-2) amplasată în str.Lămâiței nr.4 (în incinta Școlii gimnaziale Sf.Gheorghe), o stație de tip industrial (DJ-3) amplasată în zona Billa și, o stație de fond suburban amplasată în zona Pod Jiu spre intrarea în Breasta, cu precizarea că acestea au fost instalate și funcționează din anul 2005.

Conform ministerului, toate instrumentele de prelevare şi măsurare amplasate în punctele fixe şi echipamentele de laborator aferente acestora, precum şi echipamentele necesare colectării, prelucrării, transmiterii datelor şi informării publicului privind calitatea aerului înconjurător, din toate județele și municipiul București, sunt componente ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) care, conform prevederilor art.4 alin.(4), lit.a) din Legea nr.104/2011, cu modificările ulterioare, este obiectiv de interes public național, aflată în administrarea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

