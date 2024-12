RAADPFL Craiova face inventarul concesionarilor locurilor de veci din cimitirele primăriei

Craiovenii care au locuri de veci în cimitirele primăriei trebuie să-şi actualizeze datele referitoare la concesionări, până la sfârşitul anului. Anunțul nu se adresează persoanelor ale căror date au rămas neschimbate de la data încheierii concesiunii.

RAADPFL, regia care administrează cele patru cimitire ale primăriei, vrea să ştie cine sunt concesionarii de drep ai locurilor de veci din cimitirul Sineasca, Ungureni, Craiova Nord şi Dorobănţia. În fapt concesionarii sunt cei care plătesc taxele pentru locurile de veci.

„RAADPFL Craiova informează cetățenii care au calitate de concesionari ai locurilor de veci aflate în cele patru cimitire (Sineasca, Ungureni, Craiova Nord, Dorobănția) ale autorității locale că până la finalul anului 2024 au obligația ca în temeiul articolului 30 alin. 1 litera g din HCL 364/2013 să se prezinte la Administrația fiecărui cimitir în vederea actualizării datelor referitoare la concesionari privind nume, adresă, număr de telefon, schimbare titular concesiune. Nerespectarea obligației, impuse prin HCL 364/2013 astfel cum a fost modificată și completată prin HCL 667/2022, duce la încetarea de drept a contractelor de concesiune, titularii urmând să suporte toate consecințele ce decurg din acest fapt. Anunțul nu se adresează persoanelor ale căror date au rămas neschimbate de la data încheierii concesiunii”, se spune în anunţ.



În caz contra, aceştia riscă să le înceteze de drept contractul de concesiune.

„Titularii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare au următoarele obligaţii care, dacă nu sunt respectate, duc la încetarea de drept a contractului de concesiune: titulariidreptului de concesiune au obligaţia de a se interesa periodic asupra datei când expiră termenul de concesiune asupra locului de înhumare şi au obligaţia să comunice în scris orice schimbare survenită cu privire la persoana titularului şi domiciliul acesteia”, se prevede în art.30. (1), (g) din HCL 364/2013.

Concesionare mai scumpă

Craioveni ar mai trebui să ştie că, începând de la 1 septembrie, Consiliul Local Craiova a modificat tarifele serviciilor prestate de RAADPFL. Regia care administrează cimitirele oraşului şi-a scumpit serviciile pe care le prestează pe motiv că a crescut salariului de bază minim brut pe ţară. Astfel au cresc tarifele pentru concesionarea unui loc de veci în cimitirele orașului, dar și pentru săparea și amenajarea unui mormânt.

Concesionarea unui loc de veci în cele mai bune zone din cimitirele administrate de RAADPFL a ajuns la peste 38 de lei/an dacă este o concesiune pe șapte ani. Astfel concesionarea unui loc de veci pe o perioadă de şapte ani în cimitirul Ungureni, Sineasca şi Cimitirul de Nord, în zona zero a crescut de la 35,78 de lei/an la 38,23 de lei/an. În cazul în care concesiunea se face pe 25 de ani, preţul este de 19,11 lei/an în zona zero, 14,32 de lei/an în zona I şi 9,54 de lei/an.

Dacă suprafaţa mormântului depăşeşte suprafaţa standard de 2,50 m/1,20 sau 3m/1,5 m costurile mai cresc cu încă 6,38 de lei/an pentru un mormînt concesionat pe şapte ani în zona zero şi 12,75 de lei/an.