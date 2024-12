Intervenții în premieră cu ajutorul chirurgiei robotice, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Doi pacienți din Gorj, o femeie și un bărbat de 65 și 72 ani, aflați pe lista de așteptare pentru protezare de mai mult timp, au beneficiat de intervenții chirurgicale efectuate cu unitatea robotică modelul ROSA Orthopedics, produs al companiei Zimmer Biomet.

Aceste intervenții au avut loc la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, echipa medicală fiind formată din dr Șerban Dragosloveanu, medic primar ortopedie traumatologie, manager al Spitalului Clinic Foișor București, dr. Bogdan Niculescu, medic primar ortopedie din cadrul Secției Ortopedie Traumatologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și asistenți medicali ai Blocului operator al Secției Ortopedie.

Proteze de genunchi, implantate cu ajutorul chirurgiei robotice

Pacienților li s-au implantat proteze de genunchi cu ajutorul unei tehnici moderne, cei doi medici practicând chirurgia robotică cu ajutorul unității robotice ROSA Orthopedics. Aceste intervenții scurtează foarte mult perioda postoperatorie, astfel că durata medie de spitalizare se reduce considerabil, iar bolnavii au complicații mult mai puține.

„Am vrut să marcăm astăzi două evenimente care au avut loc în cadrul SJU Târgu Jiu, sunt două evenimente importante, în cadrul Secţiei de Ortopedie astăzi se implantează două proteze de genunchi cu o tehnică modernă, o tehnică revoluţionară, este vorba de utilizarea unui robot, practic am trecut de la chirurgia clasică pe care o efectuam până acum la chirurgia robotică şi acest lucru s-a datorat unor oameni care au fost alături de noi şi care ne-au susţinut ca să putem face acest salt.

Al doilea eveniment este că îl avem în mijlocul nostru pe domnul doctor Şerban Dragosloveanu, asistent universitar, este managerul Spitalului Foişorul de Foc din Bucureşti. Dânsul ne-a făcut onoarea de a veni la noi în spital şi de a efectua aceste intervenţii, este medicul care este specializat pe această chirurgie robotică, este atestat pe aşa ceva. Intervenţiile au fost făcute fără niciun fel de cost nici pentru spital, nici pentru pacienți, implanturile şi robotul fiind asigurate de firma Zimmer, care produce robotul. Pacienţii se aflau pe lista de aşteptare pentru endoprotezare de destul de mult timp. (…) Beneficiul acestor intervenții robotice este o recuperare mai rapidă şi o durată de supravieţuire mai mare a implantului. (…)

Intenția noastră ar fi să avem și în Spitalul Județean unitatea robotică, dar achiziția ar trebui făcută de Ministerul Sănătății. Aș vrea să îi propun domnului doctor să opereze cu noi la cazurile mai grele, pentru că sunt pacienți care nu își permit să meargă la București”, a spus dr. Bogdan Niculescu, medic primar ortopedie din cadrul Secției Ortopedie Traumatologie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

„Astfel de acţiuni nu sunt remunerate, este o activitate voluntară“

„Mă bucur să fiu aici, nu am mai fost de mai bine de 20 de ani în Târgu Jiu. Mă bucur mai ales pentru că și în spitalele de stat din România se dorește performanță. (…) Calitatea actului medical este definită nu doar prin intervenția în sine, ci și prin durata de spitalizare, prin scăderea numărului de complicații, prin scăderea numărului de infecții nosocomiale, dar și de un rezultat care pe termen scurt și mediu este spectaculos.

În proteza de genunchi, care e o intervenţie de complexitate medie, chirurgia robotică aduce o precizie extrem de importantă, o precizie de patru ori mai mare decât un chirurg bun. Robotul în sine este o unealtă care ajută un chirurg care are o experienţă să devină extrem de precis. (…) Sunt doctori buni în spitalele din țară, nu e primul demers pe care l-am făcut, am mai fost şi în alte oraşe, important e să ne unim mai mulţi oameni care au intenţii bune şi să încercăm pe plan local să reuşim să dezvoltăm pe cât se poate. Astfel de acţiuni nu sunt remunerate, este o activitate voluntară care are ca şi scop ajutarea zonelor/spitalelor respective să ajungă la un nivel cel puţin mediu şi să se aşeze spre direcţia unei chirurgii moderne şi cu rată de complicaţii mai mică”, a spus dr Șerban Dragosloveanu, medic primar ortopedie traumatologie, manager al Spitalului Clinic Foișor București.

La conferința de presă organizată la sediul administrativ al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au participat și dr. Marian Isac, director general Zimmer Biomet Romania, Laura Mătrăgună, Director îngrijiri al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj și Sabin Cornoiu, președintele Consiliului de Adminsitrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

