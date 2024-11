Dialog aprins în şedinţa Consiliului Local Craiova. Un consilier s-a trezit cu microfonul tăiat

„Nu am considerat că acele note de fundamentare trebuie ataşate la raport. În al doilea rând, când am spus că proiectul a fost făcut fără întreruperea programului de învăţământ nu m-am referit că proiectantul nu poate să intre acolo. Aceste lucrări au fost constatate când am început decopertările. Nu se putea decoperta podeaua sau terasa, nu s-a putut constata că acei stâlpii de rezistenţă sunt nişte structuri goale pe interior decât în momentul în care s-a intervenit asupra lor. Expertiză tehnică există, dar repet, s-a făcut doar pe ce s-a constatat vizual”, a explicat Adriana Motocu.