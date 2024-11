Târgu Jiu: Zi de film „Brâncuși”, la Centrul de Zi „Christian”

Într-o atmosferă caldă și plină de entuziasm, Centrul de zi „Christian” a găzduit „Ziua de Film Brâncuși”, o activitate culturală menită să aducă mai aproape de participanți viața și opera marelui sculptor român Constantin Brâncuși.

Evenimentul face parte din proiectul „Brâncuși pentru Toți”, derulat de Asociatia Servim Comunitatea și cofinanțat din bugetul județului Gorj pentru anul 2024, un demers care promovează incluziunea culturală și accesul egal la artă pentru toate categoriile de persoane, inclusiv pentru cele cu dizabilități.

Prin intermediul filmului, cât și al broșurii realizate în cadrul proiectului, participanții au descoperit nu doar sculpturile emblematice ale lui Brâncuși, ci și povestea fascinantă a artistului care a dus numele României pe cele mai înalte culmi ale artei mondiale. Activitatea a avut un dublu rol: pe de o parte, a fost un prilej de învățare, oferindu-le participanților cunoștințe despre opera și filosofia lui Brâncuși, iar pe de altă parte, a deschis un drum spre explorarea propriei sensibilități artistice.

„Prin această incursiune în lumea lui Brâncuși, participanții au avut ocazia să-și dezvolte gustul estetic și să înțeleagă mai bine impactul artei în cultura globală, dar și în cea națională. S-au abordat teme esențiale precum simplitatea, esența și legătura dintre natură și creație – valori ce se regăsesc în operele sculptorului.

Proiectul „Brâncuși pentru Toți” are ca obiectiv principal facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la artă și cultură. După vizionarea filmului, am socializat la o pizza și am concluzionat că arta este un limbaj universal, capabil să atingă inimile tuturor, indiferent de barierele fizice sau sociale. Am încercat astfel să creăm un mediu accesibil și incluziv pentru a permite fiecăruia să exploreze frumusețea și profunzimea creațiilor lui Brâncuși.

Parteneri în cadrul proiectului „Brâncuși pentru Toți”: Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Asociația Dizabil în Slujba Comunității, Asociația „Din Mâna Lui”, Centrul de Zi „Christian” și Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia”, conform unui comunicat.

