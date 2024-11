Cenuşa din Craiovabsurdistan. Comisarul Gărzii de Mediu apără CET-ul şi de propria conducere. APM mimează că mişcă? La centru se tace

Ar fi chiar de râs dacă nu ar fi tragic. În timp ce cazanele termocentralei din Bariera Vâlcii scuipă cu cenuşă care ajunge direct în plămânii oamenilor, cei care ar trebui să protejeze cetăţenii de poluare protejează, de fapt, poluatorul chiar şi de el însuşi! Comisarul şef al Gărzii de Mediu Dolj, Gheorghe Călinoiu, mai că jură pe biblie în faţa camerelor video că din cazane iese cel mai pur aer, în timp ce directorul de producţie al CET recunoaşte că din cazane iese, de fapt, cenuşă. Şi se vede cu ochiul liber cum din cazane emanaţiile sunt negre, în timp ce din coşul cu instalaţia de desulfurare ies vapori albi. Doar că în Craiovabsurdistan Garda de Mediu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Dolj arată cu degetul către hainele noi ale împăratului.

Aceeaşi problemă, aceeaşi nepăsare

Craiova, 2024. În 2022, seria de materiale „Craiova Arde”, despre poluarea din oraş, câştiga un premiu Superscrieri pentru presă locală. De atunci şi până în prezent, seria despre Craiova poluată, începută în 2020, a continuat să adune şi alte materiale. GdS a continuat să întrebe instituţiile de ce problemele persistă şi chiar se agravează. Cu toate astea, autorităţile au continuat să neglijeze problema, atât pe plan local, cât şi la nivel central.

În ultimele două luni, problema a fost readusă în atenţia publicului, inclusiv în presa naţională. Ministrul Energiei promitea că trimite Corpul de Control la CET, premierul Marcel Ciolacu spunea că îi va transmite „doamnei Olguţa” să rezolve problema. Dar nimic nu s-a întâmplat, în afară de opriri temporare ale grupului energetic care împroaşcă întruna cenuşă.

APM dă de înţeles că CET funcţionează FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj spune că autorizaţia de mediu pentru CET a expirat şi că Electrocentrale Craiova II este în procedură de emitere a unei noi autorizaţii, deşi documentul de pe pagina APM arată că precedenta AIM ar expira în 2026.

Deşi am solicitat lămuriri şi am întrebat concret APM Dolj dacă activitatea de producere de energie a Electrocentrale Craiova funcţionează încă în baza AIM anterioare şi, dacă nu, dacă poate funcţiona fără AIM, nu am primit decât răspunsul că precedenta autorizaţia a expirat.

Subînţelegem, în lipsa clarificărilor solicitate, că CET împroaşcă în prezent cenuşa fără autorizaţie de mediu.

Redăm mai jos răspunsul transmis de APM Dolj către GdS:

„Electrocentrale Craiova SA II – activitate de producţie energie termică, activitate care intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1 – 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50MW, care se desfăşoară în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, jud. Dolj este în procedură de emitere a unei noi autorizaţii integrate de mediu, deoarece Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 74/07.07.2016 şi-a pierdut valabilitatea. APM Dolj va emite autorizaţia integrată de mediu după confirmarea măsurilor impuse de CJ Dolj – Garda Naţională de Mediu.”

Din fotolii, totul e în limite

Pe hârtii, din fotoliile din instituţii, totul e în limite. Nu sunt depăşiri. Nu mai contează că staţiile de monitorizare a poluării ale APM Dolj nu prea merg şi nici că rapoartele privind pulberile sedimentabile – adică depunerile de cenuşă – sunt făcute chiar de poluator. Ba mai mult, comisarul şef al Gărzii de Mediu spune că laboratorul care efectuează analizele e acreditat. Cu toată încrederea, înainte! Numai că laboratorul nu este acreditat, iar asta o confirmă însuşi reprezentantul CET, Dan Vasile.

Întrebat de reporterul Pro TV de ce nu face propriile analize, Călinoiu spune că nu trebuie să verifice el. Când reporterul îi citează din legislaţia care prevede ca Garda de Mediu să ia probe, Călinoiu întreabă, în aceeaşi limbă craiovabsurdistaneză…. „Când?”.

„Rezultatele din automonitorizarea pulberilor sedimentabile pe luna octombrie primite de la operator sunt de maxim 15,1 g//lună. Valorile prevăzute de STAS 12574/87 sunt de 17 g/mp/lună”, ne răspunde APM Dolj. „Nu sunt depăşiri”.

Nu contează nici zecile de imagini grăitoare cu straturi groase de cenuşă care se aştern, zi de zi, peste Bariera Vâlcii.

Şefa APM Dolj: „Şi eu mătur praful, dar asta nu înseamnă că mă gândesc că o să mor”

În vreme ce Călinoiu îl zoreşte pe reporter, Monica Mateescu, şefa APM Dolj le reproşează oamenilor că nu s-au gândit prea bine când şi-au făcut casa lipită de gardul CET-ului.

Apoi, spune: „şi eu am pulberi în curte şi mătur curtea, dar asta nu înseamnă că mă gândesc că o să mor sau o să fac pneumonie”. Păcat că nu am aflat ce pulberi mătură doamna directoare, ar fi fost un detaliu relevant dacă tot cenuşă se aşterne şi în curtea sa.

Surpriză! APM Dolj are autolaborator de monitorizare a calităţii aerului… şi îl va şi folosi

Tot încercând să aflăm mai multe de la directoarea APM Dolj, ieri am primit din partea acesteia vestea că instituţia tocmai a început o campanie de monitorizare a calităţii aerului cu autolaboratorul din dotare. De ce nu s-a întâmplat asta până acum nu vă putem spune, pentru că Monica Mateescu nu ne-a răspuns de când există acest autolaborator în dotarea APM Dolj şi de ce nu a fost folosit până acum.

Lăsând acest aspect neglijabil deoparte, APM ne-a anunţat că şi-a instalat autolaboratorul în proximitatea termocentralei SE Craiova, în zona afectată de problemele de funcționare si regimurile tranzitorii ale acesteia, transmite instituţia.

„Monitorizarea se va efectua timp de o săptămână, după care se va întocmi un raport cu datele rezultate. Poluanții monitorizați sunt CO, SO2, H2S, oxizii de azot NO, NO2, NOx, pulberi in suspensie PM10 și PM2,5, Compuși organici volatili (benzen, toluen etc)”.

Pentru Gheorghe Călinoiu, cenuşa e cel mai pur vapor

Lăsăm cititorii să interpreteze singuri dialogul dintre reporterul PRO TV şi comisarul Gheorghe Călinoiu şi, ulterior, cu directorul de producţiei al termocentralei, Dan Vasile, pentru că alte comentarii sunt de prisos. Menţionăm doar atât. Gheorghe Călinoiu este şef al Gărzii de Mediu Dolj de 12 ani.

Reporter: Ce iese acolo mult, acuma, prin spate, galben, ăla e vapor?

Gheorghe Călinoiu: Ăla e vapor, cum iese şi la coşul ăla.

Reporter: Păi nu. Ăla alb e vapor, dar ăla de acolo nu e praf de cărbune?

Gheorghe Călinoiu: Cum să fie praf, domle, dacă nu e niciun fel de adiere, cum crezi dumneata că ridică pulberile? Ăla e vapor! Şi acuma vreau să vă spun ca să ştie toată lumea! Ăla e vapor, iar vaporii ăştia sunt cei mai puri (…).

…

Reporter: Ce iese din cazane, ce vedem că iese din cazane?

Dan Vasile: Strict ce vedem pe parte de cazane e preponderent.. cenuşă.

Reporter: Deci e poluarea aerului.

Dan Vasile: Preponderent cenuşă.

De ce nu este despre „craioveni în frig vs. craioveni în cenuşă”

În toată tevatura, se tot vorbeşte despre necesitatea modernizării CET, a implementării proiectului cu fonduri PNRR pentru tranziţia spre grupuri energetice pe gaz. Se vorbeşte despre a alege între craiovenii îngropaţi în cenuşă şi a lăsa tot oraşul fără căldură.

Dar se vorbeşte prea puţin despre faptul că instituţiile de mediu au desconsiderat problema. Despre cum comisarul şef apără CET mai abitir decât o face propria conducere, dând semne că nu stăpâneşte legislaţia şi negând evidenţa. Despre cum APM monitorizează poluarea cu staţii defecte. Despre cum grupurile energetice au fost găsite în repetate rânduri cu probleme, primind amenzi, în general, la una sau două zile distanţă de la contactarea GNM de către presă, căci de autosesizări nu ţinem minte să fi fost vorba în ultimii ani. Despre faptul că s-a dovedit, în urma controalelor, că termocentrala nu respecta măsurile privind diminuarea poluării asupra mediului. Despre faptul că există două grupuri energetice pe cărbune care funcţionează alternativ şi că există astfel posibilitatea ca un grup să fie reparat în timp ce un altul funcţionează. Sigur, ne-am trezit în această toamnă cu un grup în proces de reparaţii şi cu încă unul care are nevoie de intervenţii. Dar de ce oare?!

Avem suficiente date ca să tragem concluziile. La centru persistă aceeaşi tăcere asurzitoare.