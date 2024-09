Universitatea din Craiova vrea să facă un complex sportiv şi un hub pentru studenţi

Universitatea din Craiova îşi propune să construiască un complex sportiv şi un hub educaţional pentru studenţi în campusul Electrotehnică, prin accesarea de fonduri în valoare de 1,5 milioane de euro.

În plus, anul universitar a debutat cu un proiect în curs de implementare, în valoare de 1 milion de euro, care va fi conectat şi cu viitorul hub studenţesc: Centrul de Orientare și Consiliere în Cariera de Cercetător în Regiunea Sud-Vest Oltenia. Reprezentanţii instituţiei au oferit mai multe detalii despre aceste investiţii.

Proiect transfrontalier pentru complexul sportiv şi hub

Complexul sportiv care ar urma să fie construit în campusul facultăţilor tehnice şi centrul hub pentru studenţi fac parte dintr-un proiect transfrontalier, „Promoting Inclusive and Quality Education Through Technology, Leadership and Sport”, în valoare de aproape 1,5 milioane de euro.

“Grantul se axează pe două direcții principale ce vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale: construirea unui complex sportiv modern în campusul facultăților tehnice și crearea unui centru hub pentru studenți. În cadrul proiectului, sunt bugetate și activități specifice, precum organizarea unor școli de vară și cursuri de limbi străine”, au menţionat reprezentanţii UCv pentru GdS.

De altfel, Universitatea a solicitat certificate de urbanism pentru aceste două proiecte, care au fost emise de municipalitate la începutul acestei luni.

Studenţii ar urma să beneficieze de un teren multisport

Complexul sportiv presupune construirea unui teren acoperit, cu dimensiuni de 30,5 metri lățime și 42 metri lungime, ce va fi dotat cu gazon sintetic multifuncțional, ideal pentru desfășurarea unor jocuri sportive, precum minifotbal, handbal, tenis și baschet. Valoarea investiției pentru complexul sportiv a fost estimată la aproximativ 290.000 de euro.

Centrul hub, estimat la 300.000 de euro

Centrul HUB pentru studenții Universității din Craiova vizează realizarea unei construcții modulare cu parter și etaj, cu amprenta la sol de 12,5 metri lungime și 9 metri lățime. În cadrul centrului, studenții vor desfășura activități de formare profesională, cursuri de limbi străine, activități de educație non-formală și școli de vară pentru diferite specializări universitare. Valoarea investiției pentru hub-ul studențesc a fost estimată, pe baza ofertelor, la data depunerii proiectului la aproximativ 300.000 de euro.

Rectorul Universității din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu, a precizat că Hub-ul UCv este un obiectiv important pentru dezvoltarea educației și cercetării la nivel regional.

„Hub UCv reafirmă angajamentul Universității din Craiova de a oferi condiții optime de studiu pentru dezvoltarea academică și personală a studenților. De altfel, noi concentrăm cele mai mari investiții pe două direcții: infrastructura educațională și cercetarea științifică”, a declarat acesta.

Proiect pentru cercetare, în valoare de un milion de euro, în curs de implementare

Pe lângă proiectul depus, UCv are în curs de implementare un alt proiect de anvergură, pentru care a obţinut un grant de 1 milion de euro.

“În acest context, avem și un alt proiect important, în valoare de aproape cinci milioane de lei, pe care l-am câștigat și îl implementăm. Este vorba despre Cercetătorii viitorului. În cadrul grantului, am înființat Centrul de Orientare și Consiliere în Cariera de Cercetător în Regiunea Sud-vest Oltenia. Astfel, vom facilita colaborarea unor actori relevanți din domeniul universitar și al cercetării în scopul îmbunătățirii serviciilor de asistență pentru cercetători, creșterea interesului pentru cariera de cercetător în rândul tinerilor, promovarea rezultatelor cercetării românești la nivel regional, stimularea cooperării între centrele regionale de orientare în carieră și rețeaua europeană”, a mai transmis rectorul UCv, prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu.

Activitate din cadrul proiectului Cercetătorii Viitorului

Proiecte interconectate

Hub UCv și „Cercetătorii viitorului” vor fi conectate în viitor, transmite instituţia. În cadrul școlilor de vară organizate la centrul studențesc, ar urma să aibă loc workshop-uri pentru tinerii interesați de o carieră în cercetare.

De altfel, și în vacanța din acest an, în cadrul școlilor de vară au fost organizate activități pentru a promova cercetarea în rândul elevilor. Tot în cadul proiectului „Cercetătorii viitorului” au avut loc varii evenimente, precum „Cafeneaua Științei,” și au fost organizate cursuri de formare pentru studenți, masteranzi, doctoranzi sau cercetători.

Proiectul „Cercetătorii viitorului” ar urma să se încheie în anul 2025. Până atunci, va fi creată și dezvoltată o secțiune proprie a platformei online ERA TALENT PLATFORM ROMÂNIA, un portal online complex pentru cercetători și instituțiile de cercetare și inovare.

