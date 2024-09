Cum s-a trezit un craiovean cu mașina ridicată din parcarea blocului

“Mi-a fost ridicată mașina din parcarea blocului și consider că acest lucru s-a făcut abuziv. Chiar dacă este o platformă, eu am parcat la o distanță apreciabilă de tomberonul de reciclabile care este lăsat chiar în parcare. În plus, nu există niciun marcaj așa cum am văzut la alte platforme. Eu cred că operatorul nu a fost îndemânatic să manipuleze acel tomberon pentru colectare selectivă și a chemat poliția. Nu consider că am greșit. În acest loc se parchează în mod obișnuit. Nu am blocat o altă mașină ca să zic că am blocat calea de acces, așa cum s-a trecut în procesul verbal de constatare. În mod normal aceste containere trebuie să fie amplasate pe platforma amenajată, nu în afară, în parcare. Eu am căutat să parchez încât să nu deranjez pe nimeni, să nu încurc”, spune craioveanul.