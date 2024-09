Va fi gata în acest an tot tronsonul 4 al DEx12 Craiova – Pitești?

„Așa cum vă spuneam în 30 iunie, în acest an vom putea circula doar pe aproximativ 19 din totalul celor aproape 32 kilometri ai Tronsonului 4 al Drumului Expres Craiova-Pitești. Surprinzător, pe sectorul Colonești-Albota constructorul UMB nu are momentan niciun metru de asfalt de uzură așternut (cu excepția unei mini-zone de test) și niciun metru de parapet instalat. De asemenea, în zona nodului Albota, mai sunt umpluturi de făcut, la fel ca și pe drumurile de legătură.

Cu alte cuvinte, luând în calcul munca rămasă de făcut și vremea (a venit toamna), estimăm deschiderea segmentului de 19 kilometri dintre Colonești și Albota cel mai devreme în a doua jumătate a lunii noiembrie, adică în termenul contractual inițial. Însă de la Albota la Autostrada A1 sunt câteva pasaje practic neîncepute plus alte structuri rămase în urmă, nodul cu A1 București-Pitești, dar și multe umpluturi de făcut. Avem o mobilizare semnificativ mai bună față ultima noastră vizită dar nu mai sunt șanse pentru inaugurare în 2024. În funcție de mobilizarea celor de la UMB, care sunt până peste cap concentrați pe A7 Buzău-Focșani, de vremea din această toamnă și din iarnă și de deciziile politice și ale antreprenorului, estimăm că sectorul Albota-A1 poate fi dat în circulație în primăvara lui 2025″.