Reparaţiile de la intersecţia străzii Râului cu bulevardul Ilie Balaci au creat haos în trafic

„Am stat aproape 20 de minute în trafic ca să ajung de la Sala Polivalentă până la podul Viorele. Am mers bară la bară. Nici nu am ştiut ce s-a întâmplat, am crezut că este accident. Semaforul l-am prins de vreo patru ori. Am crezut că este oră de vârf, că au început şcolile, dar când am ajuns aproape de semafoare am văzut despre ce este vorba. Când am făcut dreapta pe Râului era la fel, gură de canal şi baliză în mijloc, asfalt decopertat. Până la podul Viorele abia se mişcau maşinile”, spune un craiovean.