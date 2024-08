Avioane Craiova sparge bariera sunetului la bursă, dar pluteşte pe datorii

Avioane Craiova a fost, ieri, una dintre performerele de la Bursa de Valori Bucureşti. Pe o piaţă liniştită, care a stagnat, cu lichiditate redusă, Avioane a avut o creştere spectaculoasă de 29,75%. Astfel de creşteri sunt meteorice, iar saltul de ieri a fost propulsat, probabil, de rezultatele financiare pozitive pe primul semestru, publicate acum o săptămână.

Avioane pare să aibă o perioadă bună datorită banilor injectaţi de Ministerul Apărării care i-a comandat modernizarea mai multor avioane IAR. Pe de altă parte, Adunarea Generală a Acţionarilor, adică statul român, care deţine aproape 98% dintre acţiuni, a aprobat numirea a trei membri noi provizorii în Consiliul de Administraţie.

Acţiunile Avioane Craiova, care se tranzacţionează pe piaţa secundară a Bursei de Valori Bucureşti, au crescut ieri cu aproape 30%, iar în această săptămână au avut o evoluţie foarte bună. Preţul unei acţiuni a ajuns la 3.14 lei, dar volumele de tranzacţionare au fost mici, ceea ce înseamnă că orice cumpărător poate duce la creşterea fulminantă a preţului pe fondul unei lichidităţi reduse.

Faptul că Avioane a crescut în aceste zile nu înseamnă că este o companie în care să investiţi acum. Datele financiare s-au modificat în bine, dar fundamentele nu s-au schimbat prea mult. Pe de altă parte, potrivit Ziarului Financiar, Avioane este una dintre cele mai subevaluate companii de la BVB. Indicatorii economici nu sunt însă suficienţi pentru a decide să vă „parcaţi“ banii aici.

„După raportările la primul semestru, compania controlată de stat, Avioane Craiova, devine una dintre cele mai subevaluate companii de la BVB. Veniturile societăţii s-au ridicat la 74.4 mil. RON, de aproape 3 ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce profitul net a fost de 7.4 milioane RON. Astfel, la o capitalizare de 73 milioane RON, acţiunile companiei se tranzacţionează la un PER TTM de 5.38“, scrie zf.ro.

Avioane are probleme cu fluxurile de numerar

Să vedem ce scrie în raportul pe primul semestru. Datele financiare ale societăţii s-au îmbunătăţit semnificativ, dar datoriile rămân. De exemplu, Avioane are datorii de plată într-un an de aproape 114 milioane de lei şi aproape 160 de milioane datorii de plătit pe o perioadă mai mare de un an.

Faţă de primul semestru din 2023 când a avut o pierdere de 6,2 milioane de lei, în primele şase luni din 2024, Avioane a realizat un profit de 7,4 milioane de lei. „Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de un an sunt în creştere cu 9,36% în rapot cu semestrul I din 2023“, se arată în raportul semestrial. Ele sunt defalcare astfel: 263.000 – bugetul statului, 642.000 – asigurări sociale, 275.000 – asigurări de sănătate, 16,8 milioane de lei – bugetul local.

Din aceste sume, cea mai mare parte o reprezintă dobânzile şi penalităţile. Din datoriile mai mari de un an, 137 de milioane de lei sunt avansuri încasate de la clienţi şi o linie de credit de 23 de milioane de lei pentru finanţarea activităţii pe o perioadă de 24 luni.

„Veniturile totale, în semestrul I au crescut semnificativ în raport cu cele înregistrate în semestrul I 2023 cu 189%. Cheltuielile totale din semestrul I 2024 sunt în creştere cu 104%. Rezultatul semestrului I 2024 este profit în sumă de 74 milioane de lei, în creştere în raport cu semestrul I 2023, atunci când s-a înregistrat pierdere.

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare este negativ şi se apreciază nefavorabil, deoarece semnifcă faptul că, pe termen scurt, societatea nu degajă suficiente resurse din activitatea de bază ce pot fi folosite pentru achitarea datoriilor, pentru investiţii, etc.

Fluxul de numerar total are valoare negativă, ceea ce indică faptul că societatea întâmpină dificultăţi în achitarea obigaţiilor curente şi se impune luarea de măsuri ca această situaţie să se limiteze la un termen cât mai scurt“, se arată în raportul pe primul semestru din 2024 publicat pe Bursa de Valori Bucureşti.

Administratori provizori noi la Avioane

Între timp, conducerea Avioane Craiova se completează cu trei doamne. Pe data de 6 august, statul român, principalul acţionar a aprobat numirea administratorilor provizorii în vederea completării componenţei Consiliului de Administraţie al societăţii, respectiv a următoarelor persoane: Smarandache Simona, Dina Andra-Teodora si Costache Alexandra-Andreea.

Astfel, componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii Avioane Craiova S.A. va fi următoarea: Brezoi Constantin-George, Costache Alexandra-Andreea, Dina Andra-Teodora, Gherghe Cosmin-Lucian si Smarandache Simona.

„Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societăţii Avioane Craiova S.A., care va fi începând cu data Hotărârii A.G.O.A. până la data de 11.11.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice dacă procedura de selectie se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcţie“, se arată în hotărârea AGOA publicată pe situl BVB. Indemnizaţia brută lunară este de 4.645 lei.