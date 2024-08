Cel mai bun student roman al anului în străinătate este gorjean

Andrei Mărgeloiu, din Gorj, absolvent al Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, din Târgu Jiu, a fost desemnat cel mai bun student roman în străinătate în anul 2024.

A fost medaliat la cu aur la olimpiadele naționale de informatică în perioada liceului. Este licențiat în informatică la Londra și are un Doctorat în Inteligență Artificială la Universitatea din Cambridge, finalizat în 2024.

Performanțele obținute de Andrei Mărgeloiu:

🔗 2012-2013

– Locul IV, Mențiune MEN și Medalie de Aur la Olimpiada Națională de Informatică (prof. Eugen Nodea)

– Calificat la Olimpiada Națională de Chimie (prof. Elena Valeria Teoteoi)

– Calificat la Olimpiada Națională de Fizică (prof. Rodica Maria Negrea)

🔗 2013-2014

– Locul I și Medalie de Aur la Olimpiada Națională de Informatică Online (prof. Eugen Nodea)

🔗 2014-2015

– Locul II, Premiul II și Medalie de Aur la Olimpiada Națională de Informatică (prof. Eugen Nodea)

🔗 2015-2016

– Locul IV, Mențiune MEN și Medalie de Aur la Olimpiada Națională de Informatică (prof. Eugen Nodea)

🔗 2016-2019

– Licență în Informatică la University College London

– Cel mai bun student din Facultatea de Inginerie 2016-2017

– Cel mai bun student român de licență în Marea Britanie, premiat de Ambasadorul României in 2017

🔗 2019-2020

– Master în Informatică Avansată la University of Cambridge

🔗 2020-2024

– Doctorat în Inteligență Artificială la University of Cambridge

– Cel mai bun doctorand român în Marea Britanie, premiat de Ambasadorul României în 2024

– Cel mai bun student român al anului în străinătate, premiat pentru excelență academică de LSRS în 2024