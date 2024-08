De ce apa caldă din Craiova nu are preţ fix?

„Avem un consum de apă rece folosită pentru prepararea ACM de 70 mc. Înmulțim cei 70 de metri cubi cu 13,53 de lei, cât este costul unui metru cub de apă rece plus canal, și aflăm valoarea întregului consum dintr-un bloc. Separat primim de la furnizorul de căldură factura pentru energia termică consumată pentru prepararea apei calde. Următorul pas, adunăm costul energiei termice cu costul apei reci, aflat anterior, și găsim valoarea apei calde. Această sumă o împărțim la cei 70 mc de apă rece consumați și am aflat cât costă un metru cub de apă caldă în blocul respectiv. Problema apare atunci când cantitatea de apă rece consumată pentru ACM înregistrată de contor este diferită de totalitatea consumurilor individuale. Diferența trebuie redistribuită și încarcă factura proprietarilor. Am zis că avem 70 mc apă facturată, dar proprietarii dau doar 35 metri cubi consum. Ceilalți 35 mc de apă rece îi înmulțim cu 13,53 de lei și ne dă o valoare pe care o împărțim la numărul de persoane”.