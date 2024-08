Cum luptă autorităţile din Craiova cu ambrozia? Le pasă?

Până la data de 20 mai, autorităţile locale prin instituţiile subordonate ar fi trebuit să identifice terenurile năpădite de ambozie din oraş. Aici intră atât proprietatea publică, dar şi privată. Legea dată în acest sens obligă autorităţile să identifice terenurile năpădite de ambrozie până în luna mai şi ultrerior să treacă la stârpirea acestei buruieni. În Craiova această sarcină îi revine RAADPFL Craiova.

Legea dată în acest sens, spune că:

„Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara, după răsărirea acestei buruieni, și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni“, se arată în art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.



Tot norma legală spune că, autorităţile locale trebuie să facă un centralizator cu terenurile infestate până la data de 25 mai. Apoi trec la somarea proprietarilor până la data de 5 iunie.

„Transmit o somaţie către toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia”, art. 3, alin 3 Norme.

După ce au luat aceste măsuri, într-un final trec la verificări şi amenzi. Verifică dacă cei somaţi s-au conformatşi dau amenzi. Sancțiunile în acest sens sunt: amendă de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoanele fizice și amendă de la 10.000 la 20.000 lei pentru persoane juridice.

RAADPFL trebuie să stârpească ambrozia

Pe terenurile aparținând domeniului public, angajații RAADPFL trebuie să stârpească ambrozia. Neplăcut este faptul că planta de paragină, aşa cum mai este numită ambrozia, mai apare încă în zone centrale ale Craiovei. Până la închiderea ediţiei, reprezentanţii Regiei nu au dat un răspuns cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru stârpirea ambroziei pe domeniul public.

Ambrozia creşte pe unele din spaţiile verzi care se întind de-a lungul străzilor. Apare pe lângă gardurile imobilelor şi prin crăpăturile trotuarelor, fiind foarte rezistentă, creşte şi în spaţiile neîngrijite dintre blocuri.

Ambrozia o plantă alergenă

Reprezentanţii DSP Dolj spun că:

„Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariţiei focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariţia inflorescenţelor”.

Tot DSP arată cum sunt afectate persoanele alergice. Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta conţine multiple fragmente extrem de alergizante. Este suficientă o concentraţie de polen în aer de sub 30 grăunciori de polen/m3 pentru a induce o reacţie alergică. Persoanele foarte sensibile pot fi afectate chiar de 1-2 grăunciori de polen/m3.

Alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (trei-patru), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puţin patru-cinci ani. Sunt cazuri când vârsta de apariţie a simptomelor a coborât sub un an, existând chiar şi copii de șase luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozia.

Ambrozia, un pericol

A început „acțiunea ambrozia“ la Craiova. Cine nu-și curăță terenul va fi amendat.

Cu toate acestea, an de an, ambrozia provoacă neplăceri craiovenilor. Oricât ar încerca autorităţile să o stârpească de pe domeniul public, sunt mereu depăşite de situaţie. În plus, nu au cum să acţioneze pe terenurile private. Aici, proprietarii înţeleg mai greu că trebuie să cureţe de bălării şi cu precădere de ambrozie terenurile pe care le deţin. Ei au obligaţia să desfăşoare periodic lucrări de întreţinere a terenurilor, prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice pe toată perioada de vegetaţie a plantei. Verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri a dispoziţiilor privind combaterea buruienii ambrozia se face de către poliţia locală.

Prin urmare, poliţia locală ar trebui să fie în plin proces de identificare, notificare şi amendare a craiovenilor ale căror terenuri sunt năpădite de ambrozie.