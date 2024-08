Trasee montane noi cu obiective din Primul Război Mondial pregătite de Salvamont Gorj

Salvamontiștii gorjeni au amenajat noi trasee montane pentru turiști. Două trasee montane noi sunt în zona Rânca și alte câteva în zona Vârfurilor Oslea și Arcanu.

Pentru amenajarea traseelor din stațiunea montană Rânca s-a apelat inclusiv la voluntari. Conform conducerii Serviciului Salvamont din cadrul Consiliului Județean Gorj, un traseu ocolește zona Corneșu. Al doilea traseu pornește din Rânca, este paralel cu șoseaua Transalpina și iese în zona Urdele. Traseele sunt la distanță de zona drumului național și oferă un cadru fără zgomotul autovehiculelor, destinat exclusiv turiștilor care preferă drumețiile montane, departe de orice urmă a civilizației. Interesant este că pentru amenajarea celor două trasee montane s-a apelat inclusive la voluntari. Aceștia au acceptat invitația primită din partea reprezentanților Serviciului Public al Salvamont din cadrul Consiliului Județean Gorj și au oferit o mână de ajutor. Totul a decurs rapid și traseele sunt deja la dispoziția turiștilor care vin zi de zi la Rânca.

Trasee în zona fostelor tranșee din Primul Război Mondial

Conform lui Sabin Cornoiu, directorul Serviciului Public al Salvamont din cadrul Consiliului Județean Gorj, a precizat că alte câteva trasee vor fi accesibile în zonele vârfurilor Oslea și Arcanu. Aici încă se păstrează tranșeele din Primul Război Mondial. Zonele vor fi marcate cu ajutorul unor panouri explicative.

„Sunt trasee sigure pentru turiști. Am descoperit tranșee în zona Arcanu și Oslea. Am ridicat și drone și am văzut exact despre ce este vorba. S-au păstrat foarte bine tranșeele din Primul Război Mondial. Au rămas foarte multe gropi în pământ. E un sistem spectaculos de apărare. Să nu uităm că Primul Război a început în Gorj, în zona Munților Vâlcan. Este păcat să se șteargă aceste mărturii de istorie și să nu le punem în valoare. A fost linia frontului acolo și încă mai există urme consistente ale prezenței armate în zonă. De acolo frontul a ajuns la Târgu Jiu și a rămas în istorie Bătălia de la Podul Jiului”, a declarat Sabin Cornoiu, șeful Serviciului Public al Salvamont și Salvaspeo Gorj.

