Directorii de la Termo Urban, averi modeste, salarii babane

O scurtă privire pe declaraţiile de avere depuse de curând de directorii SC Termo Urban Craiova SRL, societate subordonată Primăriei Craiova, arată cât de avuţi sau mai puţin avuţi sunt directorii acesteia. Pe site-ul societăţii apare doar declaraţia de avere a directorului general, fostul şi actualul. Este vorba despre Lorena Voican care a ocupat această funcţie până la data de 01.07.2024 şi Alin Medeleţ, actualul director.

Potrivit declaraţiei de avere aferentă anului 2023, noul director general al furnizorului de căldură al oraşului, Alin Constantin Medeleţ are o avere modestă. Fostul director adjunct, actual general, nu se poate lăuda cu terenuri, maşini, conturi în bancă sau alte obiecte de valoare. Medeleţ deţine doar un apartament de 58 mp, într-un complex rezidenţial de lux de pe bulevardul Decebal. La capitolul autoturisme, administratorul SC Termo Urban stă prost, conform declaraţiei acesta nu deţine niciun autoturism. În privinţa veniturilor, Medeleţ a încasat în anul 2023 un venit de 82.910 de lei din salariul încasat de la Termo. Adică o medie netă lunară de 6.909 de lei. Cum acesta este singur nu are cum să-şi mai rotunjească venitrile cu salariile încasate de alţi membrii de familie. La capitolul datorii, administratorul societăţii are un credit pe o perioadă de cinci ani, în valoare de 54.000 de lei. Dacă ar fi să comparăm actuala declaraţie de avere cu cele din anii trecuţi, s-ar putea spune că acesta a sărăcit. În declaraţie nu mai apar cele trei autoturisme, terenul de la Cârcea şi alte două apartamente.

Trebuie menţionat că acesta a fost recent numit la conducerea SC Termo Urban. În calitate de administrator are dreptul să primească, o remuneraţie lunară brută în cuantum de 19.300 de lei.

Fostul director, salt de la un venit anual de 117. 453 de lei la peste 350 000 de lei

Lorena Voican, director general până de curând la SC Termo Urban, are şi ea o avere la fel de modestă ca şi actualul director cu care în viaţa de zi cu zi formează un cuplu. Fostul director deţine un apartament de 88 mp în cartierul craiovean Rovine. Spre deosebire de partenerul ei şi actualul director la SRL-ul primăriei, Lorena Voican are şi un autoturism. Aceasta conduce un Wolkswagen vechi de aproximativ 10 ani. La capitolul venituri este menționată o singură sursă, salariul de la Termo, în cuantum de 117. 453 de lei (suma anuală). Ea mai figurează și cu un credit de 50.000 de lei, contractat în 2022 și scadent în anul 2027.

Începând cu data de 01.07.2024 Lorena Voican a fost numită la conducerea Societăţii Electrocentrale Craiova. Aici va avea un venit anual de peste 350.000 de lei, dacă ar fi să ne luăm după declaraţia de avere a fostului director al SE Craiova.

În concluzie, directorii din cadrul SC Termo Urban Craiova nu se pot lăuda cu averi fabuloase, mai că îţi vine să le plângi de milă atunci când le vezi declaraţiile de avere. În conturi nu au niciun leu, deşi încasează venituri salariale destul de frumoase. Cel mai probabil, mai marii societăţii preferă să îşi ţină economiile la saltea.

Citeşte şi: Unde ne răcorim în Craiova la ştrand sau la piscină