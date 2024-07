Au secat robinetele CAO. Unii craioveni au rămas fără apă

„Suntem mutaţi din 2020 în Malu Mare şi în fiecare an când încep căldurile noi rămânem fără apă. Ieri, pe data de 15.07.2024 s-a dat un comunicat că apa se va sista de la ora 23:00 la ora 05:00 , eu unul pot să vă spun că toţi vecinii din zonă nu mai aveam apă de la ora 19:00 până la ora 10:00. Avem copii mici şi nu avem apă. Am plângeri făcute nenumarate şi eu şi vecinii la Apa Oltenia unde consider că cei care se ocupă de această companie ne iau efectiv la mişto. Nu este problema mea că cei din cartiere uda gradinile Consider că noi cei de la periferie suntem marginalizaţi şi discriminaţi în condiţiile în care în Craiova se udă spaţiile verzi non stop şi noi nu avem apă”, se plânge un alt localnic din zona metropolitană.