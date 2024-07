Taxa pe gunoi impusă cum vrea primăria

O craioveancă acuză primăria Coţofenii din Dos că încasează taxa specială de salubrizare abuziv. Femeia spune că are casa părintească în respectiva localitate şi în ciuda faptului că părinţii au decedat de ceva vreme, ea tot trebuie să plătească pentru gunoi. Aceasta face comparaţie cu Craiova, unde te poţi scădea de la gunoi până la data de 25 ale lunii, dacă nu locuieşti la o anumită adresă.

” Eu am casa părintească în localitatea Coţofenii din Dos. Părinţii mei au murit de mai mult timp şi acolo nu mai locuieşte nimeni. Cu toate acestea, eu trebuie să plătesc an de an taxa pentru gunoi către primărie. Le-am spus că nu este corect să perceapă această taxă dacă acolo nu locuieşte nimeni, dar mi-au răspuns că aşa s-a stabilit prin hotărâre de consiliu Acum am plătit peste 170 de lei”, spune craioveanca.

Aceasta spuen că în Craiova este o altă situaţie. Atunci când intervin modificări în ceea ce privește numărul persoanelor cărora li se prestează serviciul de salubrizare dintr-un spațiu locativ sau după caz, alte modificări care vor determina recalcularea taxei speciale de salubrizare, proprietarul/moștenitorul legal al imobilului are obligatia ca, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a apărut modificarea, să depună declarația de impunere.

Iridexul nu se bagă, primăria decide

Operatorul de salubrizare spune că nu are nici o implicare în stabilirea modalităţii de încasare a taxei la nivelul fiecărei localităţi.

” Dacă a decedat și nu are nimeni buletin la aceea adresă sau dacă în weekend nu se duce nimeni acolo trebuie să o scoată de la plata taxei. Iridex nu are nicio treaba cu impunerea taxei către cetățeni. Serviciul de Taxe și Impozite de la primărie se ocupă”, spun reprezentanţii IRIDEX.



În schimb reprezentanţii ADI ECODOLJ vin şi lămuresc situaţia. ” Contează ce este stipulat în regulamentul privind instituirea taxelor de salubrizare, aprobat de UAT prin HCL. Cum au decis dumnealor să gestioneze din punct de vedere al taxei problema caselor nelocuite”, a precizat Adela Plăcintescu, director ADI ECODOLJ.

Primăria stabileşte taxa

Conform Legii serviciului de salubrizare a localităţilor, taxa de salubrizare se stabileşte de către unităţile adminsitrativ teritoriale. Aceasta este o taxă ca toate celelalte taxe şi impozite şi este stabilită de primărie, ulterior fiind aprobată de Consiliul Local.

„Este o hotărâre de Consiliu Local în acest sens. Doamna respectivă vine din când în când la casa părintească. Atunci unde aruncă gunoiul? Noi depunem eforturi să avem o comună curată. Noi plătim gunoiul la tonă, dacă toţi aruncă şi refuză să plătească taxa, ne trezim cu o cantitate în plus pe care cine o plăteşte? I-am spus şi doamnei respective, dacă este nemulţuimită poate să meargă în instanţă, dar nu este echitabil pentru locuitorii comunei, unii să plătească şi alţii nu. Este vorba doar de câţiva lei”, spune primarul comunei Coţofenii din Dos, Ion Dina.

Concluzia este că taxa specială de salubrizare este instituită de către autorităţile locale. Cetăţenii nemulţumiţi se pot adresa instanţei de judecată. În Regulamentul de impunere a taxei speciale de salubrizare din comuna Coţofenii din Dos se prevede:

„Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanţă, etc.) şi nu sunt imobile de domiciliu sau reşedinţă, din aria judeţului Dolj, obligaţia de a declara revine proprietarului, taxa lunară fiind calculată luându-se în considerare 1 singură persoană. Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativă deţinută”.