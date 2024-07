Patru profesoare din Craiova au scris un manual de fizică care a fost avizat de Ministerul Educaţiei

Patru profesoare de fizică din Craiova au scris un manual de fizică pentru clasa a şaptea care a fost declarat câștigător de Ministerul Educației. Astfel, în anul şcolar 2024-2025, acesta poate ajunge pe băncile elevilor.

Cum au pornit acest proiect şi cum şi-au propus să facă fizica mai atractivă pentru copii am aflat de la prof. Simona Negru, una dintre profesoarele din formula de succes care dezvăluie secretele fizicii de-a şaptea.

Cine sunt cele patru profesoare care semnează manualul de fizică

Ligia Duică, Daniela Tuțuleasa, Ileana-Daniela Moculescu, Simona Nora Negru sunt cadre didactice cu experienţă îndelungată la catedră, pasionate de munca lor şi dornice să transfere din cunoştinţele şi dragostea lor pentru fizică elevilor care îi descoperă tainele.

Ligia Duică este doctor în fizică şi profesoară Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova. Daniela Tuţuleasa este profesoară la Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”. Ileana-Daniela Moculescu predă fizica la Liceul „Traian Vuia”, iar Simona Nora Negru este prof. titular la Liceul Auto din Craiova şi predă fizica elevilor din mediul rural, la Şcoala Gimnazială din Ghindeni.

A doua încercare a fost de succes

“În 2019 am avut prima încercare de a scrie un manual, însă la acea vreme acesta nu a fost acceptat, fiindu-ne oferite mai multe sugestii pe care le-am avut în vedere când am lucrat la această variantă. Am introdus lucruri noi, printre care aplicaţii practice, probleme rezolvate şi probleme propuse, dar şi scheme cu noţiunile importante la finalul fiecărui capitol în parte, pentru a ajuta elevii să îşi structureze mai bine informaţiile”, a povestit Simona Nora Negru pentru GdS.

Echipa s-a coagulat încă de la prima încercare. “Am fost contactate de un profesor din cadrul Universităţii din Craiova, care ne-a recomandat editurii CD Press, cu care am colaborat pentru acest proiect. Ne-am trasat sarcinile şi totul a funcţionat foarte bine în echipă”, a menţionat profesoara.

„La ce ne ajută fizica?” este întrebarea care le-a ghidat pe cadrele didactice în elaborarea manualului

Atuul manualului care este pregătit să ajungă pe băncile elevilor în viitorul an şcolar este echilibrul atât de valoros între teorie, aplicații practice şi realitatea concretă. Astfel, Manualul de Fizică pentru clasa a VII-a semnat de cele patru profesoare din Craiova include rubrici precum: „Aplic și exersez”, „iPlus” și „Fizica în viața cotidiană”, care îl conduc pe elev și mai aproape de realitatea înconjurătoare.

“Am constatat că în manualele existente erau foarte puţine probleme. În varianta propusă de noi, există probleme rezolvate şi probleme propuse aproape la fiecare lecţie. La finalul unităţilor, avem o recapitulare sub formă de schemă foarte sugestivă, ca imagine, pentru copil. Şi o altă noutate cu care am venit a fost introducerea de aplicaţii în viaţa cotidiană, structurate un pic altfel faţă de alte manuale, care să aducă fizica mai aproape, să îi facă pe elevi să înţeleagă la ce ajută, în fond, studiul acestei discipline”, a explicat prof. Negru.

Autoarele vin și în sprijinul cadrelor didactice. Acestea primesc ghidaj și auxiliare, pe lângă manual: planificǎri, fișe de lucru, proiecte.

Cea mai mare provocare: Stârneşte curiozitatea!

Profesoarele au creat inclusiv o pagină de Facebook, numită Secretele Fizicii de-a Şaptea, cu informaţii oferite într-un mod prietenos şi atractiv.

“Cea mai mare provocare în predarea fizicii este să îl atragi pe elev, să îl faci să fie atent, să îi stârneşti curiozitatea. Să foloseşti metode care să îi placă, precum investigaţia. La gimnaziu, copiii sunt, în general, interesaţi de fizică, le place ca poveste, ca experiment, le plac aplicaţiile. Le place să primească proiecte pe care să le facă acasă cu materiale la îndemână, să confecţioneze diferite mici aparate şi aşa mai departe. Mai problematică este partea fizicii care necesită noţiuni matematice, dar dacă se aprofundează şi elementele de algebră, sunt copii care pot fi cuceriţi de fizică şi aleg să o studieze mai departe”, precizează profesoara.

Manualul de Fizică pentru clasa a VII-a poate fi răsfoit aici: https://bit.ly/3zodJLx.

