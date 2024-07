Promovabilitate zero la Evaluarea Națională la o școală din Craiova, pentru al treilea an la rând

Mai bine de un sfert dintre elevii de clasa a opta au luat note sub 5 la Evaluarea Națională. Sunt cele mai slabe rezultate din ultimii 5 ani. Pentru Școala Gimnazială „Anton Pann” din Craiova este al treilea an în care promovabilitatea este zero.

Tot în județul Dolj, la Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” din Cârcea, unde, și aici, este al treilea an în care niciun copil nu a luat nota 5. Două eleve trebuiau să susțină Evaluarea Națională aici, însă, doar una s-a prezentat la examen.

În toată țara, aproape 40.000 de elevi au obținut medii sub 5 la Evaluarea Națională.