Filme şi muzică pe stadionul din Cernăteşti. Începe festivalul „Film în Sat”

Vineri, 5 iulie, debutează „Film în Sat”, la Cernăteşti. Evenimentul iniţiat de actorul Cuzin Toma ajunge pentru a doua oară în comuna din Dolj, unde, timp de trei zile, publicul va avea parte de ateliere, proiecţii de film, magie, concerte şi teatru şi se va întâlni cu actorii care „vor coborî de pe ecran, printre ei”. Ediţia de la Cernăteşti a festivalului se doreşte a deveni o tradiţie care să ofere noi perspective asupra locului şi să conecteze oamenii din mediul rural cu arta, cu scopul de a „sădi seminţe” pentru alte orizonturi.

Un eveniment care va deveni tradiţie

Partener al festivalului de la Cernăteşti, Consiliul Judeţean Dolj îşi propune să crească atractivitatea zonei, unde se află şi Cula Cernăteşti.

„Este un eveniment pe care îl dorim de tradiție, vrem să mergem mai departe, să fim parteneri pe termen lung, pentru că aduce ceva deosebit și unic în viața culturală a județului Dolj. Au venit mulţi oameni, s-a vorbit despre această zonă, despre cula de aici. Este o zonă care are nevoie și de altceva pentru a se dezvolta”, a transmis preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

Actorul Cuzin Toma şi preşedintele CJ, Cosmin Vasile, la conferinţa de presă prilejuită de ediţia 2024 a evenimentului Film în Sat – Cernăteşti

Cuzin Toma spune că, din cele 10-15 locuri unde a ajuns cu festivalul „Film în Sat”, Cernăteştiul este unul dintre cele în care se simte „mai bine decât la mine acasă”, iar Doljul se află printre primele locuri în privinţa interesului pentru acest eveniment şi a implicării.

„Tradiția se creează în timp și asta ne dă nouă identitate”. Şi, de fapt, acesta este scopul, spune actorul. „Încercăm să ajutăm tinerii să își creeze identitatea oferindu-le acces la arta creativă în care pot regăsi în anumite situaţii. Şi (peste ani – n.r.) cred că voi fi văzut ca un om care a înţeles importanţa culturii şi a artei în mediul rural pentru că de acolo a plecat”.

Eroii din copilărie şi băiatul care visa să dea filme

„Ideea s-a născut pe la 13 ani când aşteptam filme cu Chuck Norris, era decembrie 1989 şi, în loc de filme, a venit Revoluţia. Cu mintea mea de atunci, însetat de ceea ce abia descoperisem, filmul, o poză care mişcă, am zis „cresc eu mare, fur aparatul ăsta şi cearşaful ăla mare şi o să dau filme!”. Au trecut anii, iar din momentul în care am intrat la actorie, unul dintre primele gânduri a fost că, dacă voi termina această facultate şi o să fac film, am să merg la sat să pun acel film. Şi aşa a luat naştere, în 2019, Film în Sat”, a mărturisit Cuzin Toma. Acesta a fost cucerit de setea copiilor de la sate, amintindu-şi de perioada în care şi el admira pe ecrane eroii copilăriei, pe Zorro sau Sandokan.

„Nenea, te rog frumos să mai vii cu filme”

Aşa se creează cultura, prin a însămânţa, crede Cuzin Toma, devenit cunoscut şi îndrăgit pentru rolul lui Firicel din Las Fierbinţi. „Film în sat” este o sămânţă cultivată pentru copiii de mâine, iar cele mai dragi amintiri ale actorului adunate în ultimii 5 ani, de când a început să organizeze acest eveniment, sunt legate de cei mici.

„Mi-a rămas amintirea unui puşti de 5 ani care mi-a trimis un mesaj pe Instagram în care mi-a spus: „Nenea, te rog frumos să mai vii cu filme de artă”. M-a topit. Am văzut copii care voiau să picteze şi să cânte şi în momentul în care i-am ridicat să ajungă şi ei acolo tremurau, pur şi simplu. Copiii văd altfel. Sunt alte perspective. Sunt fascinaţi. Şi lucrurile se vor schimba, căci aceşti copii cresc. Şi poate aşa vor vedea adevărata valoare a locurilor de unde vin.”

Film în Sat - Cernăteşti 2023 1 de 5

Taraf de Caliu deschide festivalul

Festivalul din Cernăteşti va începe vineri, 5 iulie, cu un spectacol de magie, la ora 19:00, urmat de un concert susţinut de Taraf de Caliu.

„Deschidem ediția de acest an de Film în Sat la Cernătești cu un concert pe măsura bucuriei de a vă revedea: Taraf de Caliu vor cânta vineri, 5 iulie, de la ora 20:00, pe Stadion. N-are rost să vă scriem aici eseuri despre cât e de grozavă muzica acestui taraf de legendă. Vă aducem doar aminte că l-au fermecat pe Johnny Depp acum vreo 20 de ani, când încă se numeau Taraful Haiducilor, de i-a ținut la el o lună jumate să-i cânte pe marginea piscinei”, a transmis echipa.

Seara va continua cu „Complet necunoscuți”, un film în regia lui Octavian Strunilă, în care șapte prieteni (soț-soție, iubiți, amici) se hotărăsc într-o seară să-și pună telefoanele mobile pe masă și să răspundă la orice mesaj sau apel cu voce tare, fără filtre, fără secrete.

Sâmbătă este seara lui Damian Drăghici şi a comediei „Visul”

Sâmbătă, 6 iulie, de la 20:30, la Cernătești va concerta Damian Draghici, care aduce proiectul proiectul Meditații Lăutărești, „ce cuprinde moștenirea și meșteșugul a zeci de ani de căutare, muncă și dezvoltare continuă artistică”.

La 22:00, va fi proiectat filmul „Visul”, în regia lui Cătălin Saizescu, o comedie despre un actor și bătăile de cap pe care i le dă viața în teatru, pe de o parte, și încercarea de a monta „Visul unei nopți de vară” cu „unii dintre cei mai duri pârnăiași de la mititica”.

Petrecerile vor continua, vineri şi sâmbătă, cu DJ Vasile.

Sâmbătă şi duminică, de la 11:00, sunt programate ateliere de creaţie, actorie sau magie, iar duminică, de la 18:00, festivalul se încheie cu spectacolul de teatru „Emigranţi”, la Şcoala Gimnazială Cernăteşti.

Accesul la evenimente este liber.

CITEŞTE ŞI: Controversa IntenCity 2024