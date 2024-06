Cartierul Chinezesc a iscat discuţii aprinse în Consiliul Local

„Vreau să dau nişte informaţii, că mă surprinde că nici măcar consilierii locali din mandatul trecut nu ştiu ce au votat. A fost un raport de evaluare de 8 milioane de euro pe toată suprafaţa terenului. Acum vorbim de jumătate din suprafaţă, în condiţiile în care cealaltă jumătate am dat-o ANL, care are obligaţia să ne dea 250 de locuinţe pentru armată. ANL a stabilit că restul locuinţelor vor fi tot locuinţe de serviciu, adică cele 50. ANL trebuie să înceapă acum, în această perioadă. Problema este că dumneavoastră nu cunoaşteţi faptul că primăria nu a băgat niciun ban acolo. Nu există o pierdere, a avut un câştig de 8 milioane de euro, împărţite în două acum. ANL-ul preia grosul, blocurile de la frontul stradal, acestea sunt construite până la etajul şase. Noi am făcut acum un raport de evaluare pentru partea din spate, unde sunt nişte fundaţii, nici nu ştiu dacă mai rezistă. Iar firma fantomă a fost o firmă girată de guvernul Chinei”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.