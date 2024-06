Alertă de vreme severă primită de locuitorii din Târgu Jiu

Cetățenii din Târgu Jiu au primit în urmă cu puțin timp o alertă de vreme severă. Este anunțată o furtună puternică, cu vânt care va sufla cu peste 90 de kilometri la oră.

„Avertizare meteorologica de vijelie puternica, cu rafale de peste 70 – 90 km/h, frecvente descarcari electrice. Perioada de manifestare: 26.06.2024, intre 20:47 – 21:45. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie! Weather alert – heavy storm, with wind gusts of over 70 km/h, frequent electric discharges. Period of manifestation: 26.06.2024, between 20:47 – 21:45. Avoid travel, take shelter and self-protection actions! IGSU”, conform ISU Gorj.

