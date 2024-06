Deputatul Dămureanu îl atacă pe consilierul Marian Vasile, candidatul la Primăria Craiova/Luptă pe ciolan la AUR în Craiova şi Dolj

A început lupta pentru putere la AUR în Craiova şi Dolj. Pe baza rezultatelor de la alegerile locale şi europarlamentare, AUR speră să obţină doi sau 3 parlamentari din Dolj. În acest context, deputatul AUR de Dolj, Ringo Dămureanu, cel care a condus ostilităţile de ani buni la nivel local, l-a atacat dur pe candidatul AUR la Primăria Craiova, Marian Vasile căruia i-a spus direct să se întoarcă la PNL, acolo de unde a plecat.

Dămureanu i-a reproşat lui Vasile că nu a atacat-o direct pe Olguţa Vasilescu în campania electorală, că încearcă să preia conducerea organizaţiei judeţene şi că nu este potrivit pentru valorile AUR. Deputatul a precizat că s-a lăsat păcălit de promisiunile lui Vasile că o va învinge pe Olguţa Vasilescu şi a dat vina pe statul paralel care a încercat să infiltreze organizaţia judeţeană. Până la închiderea ediţiei, Marian Vasile nu a răspuns acuzaţiilor.

Se anunţă lupte crâncene în filiala locală a AUR pentru fotoliile de parlamentar. Deputat de drept şi lider al organizaţiei judeţene, Ringo Dămureanu încearcă să-l elimine pe Marian Vasile, proaspăt înregimentat de partid şi pe care AUR l-a susţinut la alegerile locale pentru Primăria Craiova.

Vasile s-a clasat pe locul al doilea, la mare distanţă de Olguţa Vasilescu, iar AUR este a doua forţă politică din Consiliul Local Craiova. Procentele obţinute de Vasile şi AUR sunt similare, deci nu se poate spune că unul l-a tras pe celălalt în sus sau în jos.

De partea cealaltă, Ringo Dămureanu, candidat la CJ Dolj s-a clasat al treilea, iar AUR este a treia forţă politică din CJ Dolj, diferenţele dintre partid şi candidat fiind, de asemenea, nesemnificative.

După ce Marian Vasile a devenit neoficial liderul Opoziţiei din Craiova, Ringo Dămureanu a simţit că îşi pierde influenţa, aşa că, ieri, l-a atacat pe Vasile, într-o conferinţă de presă, spunând despre acesta că este băsist, iohannist, că are venituri infime în declaraţia de avere, că a susţinut vaccinarea împotriva Covid, că nu a ieşit cu soţia în campania electorală, că nu a purtat însemnele partidului sau că nu şi-a şters de pe pagina personală de Facebook fotogafiile de acum câţiva ani cu PNL şi PDL.

Într-un cuvânt, Dămureanu consideră că Vasile este un infiltrat, care nu respectă valorile AUR.

Bun de candidat, dar fără profil după alegeri

Întrebat de ce nu a spus nimic despre aceste lucruri înainte de campania electorală, Dămureanu a motivat că nu a fost timp şi că a crezut în promisiunile lui Vasile că va câştiga Primăria Craiova.

„Problema este că nu am ajuns la destinaţie. Din 1996 am fost în stradă să nu câştige PSD la Craiova. S-a făcut antijoc până în ziua de azi. Am avut o discuţie cu George Simion în 2022 în privinţa candidatului la Craiova. I-am spus că decizia îi aparţine. A fost identificat un consilier local care a promis că o va învinge pe Olguţa Vasilescu. Am mers pe încredere, dar altceva s-a urmărit cu această candidatură.

Dacă vezi un candidat pe care nimeni nu l-a văzut cu soţia în stradă, pe care nu îl vede nimeni la biserică, care nu vine la proteste, îţi pui o întrebare. Nu a venit nici când preşedintele partidului a intrat în greva foamei. Pentru mine a fost o iluzie, am fost iluzionaţi“, a spus Dămureanu.

Deputatul AUR a prezentat presei fotografii printate de pe pagina de Facebook a lui Marian Vasile spunând că acesta nu se încadrează în profilul AUR şi că încearcă să preia controlul asupra AUR la Craiova şi în judeţ. „La Craiova, peste 80% dintre candidaţi au venit dinspre PNL.

Vorbim de oameni care au fost excluşi. Candidatul nu a purtat niciodată însemnele AUR. Sunt dezamăgit că am trăit o iluzie. Are mai multe poze cu PNL şi PDL decât cu noi. Candidatul nostru nu s-a lepădat de trecut. Trebuia să iasă să ceară scuze. Nu a făcut o renunţare publică că l-a susţinut pe Băsescu, pe Iohannis. Echipa lui a dorit o implozie în AUR.

Cred că statul paralel şi-a băgat coada. Am fost păcăliţi, traşi pe sfoară. Şi acum are pozele cu Iohannis. Eu trag un semnal de alarmă că este un candidat pe care nu ni-l putem asuma“, a mai spus Dămureanu în felul acesta lămurind că bătălia se duce pentru locurile de parlamentar.

Dămureanu acuză sabotajul din interior

Dămureanu a continuat acuzaţiile spunând că Vasile a trecut în declaraţia de avere că trăieşte din salariul minim pe economie. „Dacă un om care se declară matematician abia atinge 3.000 de lei pe lună…..“, a mai spus deputatul. Întrebat de ce nu a spus aceste nemulţumiri înainte de campania electorală, Dămureanu a dat vina pe timp.

„Timpul nu ne-a permis să facem aceste evaluări. Când te bazezi pe sondaje mincinoase şi nu iei nici jumătate, ridică un semn de întrebare. Aceşti galbeni – albaştri au lucrat grav, această gaşcă a lucrat la dezbinare. Marian Vasile nu a atacat-o frontal pe Olguţa Vasilescu, nu a mers la primărie, a fost sabotaj.

Nu a dorit să deranjeze primăriţa cu privire la cheltuirea banilor publici pentru Intencity şi Zilele Craiovei aşa cum s-a făcut în alte oraşe“, a mai spus Dămureanu. El a precizat că evaluarea pe care a făcut-o i-a trimis-o şi lui George Simion.

Marian Vasile nu a putut fi contactat pentru a-şi spune punctul de vedere, dar o reacţie a sa este posibil să nu lase aşteptată prea mult.