Se scoate gazonul de pe Oblemenco.Unde va fi mutat acesta?

IntenCity se apropie cu paşi repezi, iar pregătirile pe Stadionul Oblemenco au început cu ridicarea gazonului. Lucrările de mutare a gazonului de pe stadionul de fotbal au început de ieri.

Ținând cont de faptul că în câteva săptămâni stadionul va găzdui cea de-a treia ediție a festivalului IntenCity și urmează să fie montată suprafața de protecție, administraţia locală craioveană a decis să recupereze acest gazon. Acesta va fi recuperat, drept urmare gazonul va fi monta pe strada Râului. Acesta va acoperi zona de deasupra canalului colector unde s-au efectuat lucrările de decolmatare a canalului colector.

„Am început, de astăzi, lucrările de mutare a gazonului de pe stadionul de fotbal. Ținând cont de faptul că în câteva săptămâni stadionul va găzdui cea de-a treia ediție a festivalului IntenCity și urmează a fi montată suprafața de protecție, am decis că acesta poate fi recuperat, astfel că a și început montarea lui pe strada Râului, în zona unde s-au efectuat lucrările de decolmatare a canalului colector”, a spus primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.

Autoritățile locale nu vor să risipească gazonul

Muncitorii de la RAADPFL au lucrat, începând de joi, de zor la ridicarea gazonului de pe Stadionul Ion Oblemenco. Îl taie fâşii, apoi îl transportă în pe strada Râului, unde îl replantează. Acesta va acoperi zona dintre cele două benzi de mers de pe strada Râului.

Gazonul scos acum a fost montat anul trecut, după festivalul IntenCity, și a costat 600.000 de euro. Aceiași sumă a fost plătită și în 2022, când s-a procedat la fel cu gazonul. Anul trecut, gazonul de pe Oblemenco a fost montat În Parcul Pedagogic din cartierul Brazda lui novac. Festivalul IntenCity Craiova 2024 va avea în perioada 28 – 30 iunie. Gazonul de pe „Oblemenco“ a ajuns deja pe strada Râului, pe spațiul dintre cele două sensuri de mers, unde s-a lucrat pentru decolmatarea canalului colector.

În anul 2022, Primăria Craiova a încheiat, un acord cadru pe 4 ani cu firma Sport Fields SRL, pentru întreținerea gazonului, inclusiv schimbarea lui. Valoarea totală estimată a acordului-cadru este una uriașă – 103.000.024 de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă aproape 25 de milioane de euro cu TVA. Până acum, suma contractelor subsecvente încheiat cu societatea din București a ajuns la 5,5 milioane de lei.

Canalul colector, îmbrăcat cu gazon

Lucrările de reabilitare a canalului colector pe sectorul de drum cuprins între intersecția cu str. Brestei până la intersecția cu str. Dimitrie Gerota au început în luna august 2023. Reabilitarea este necesară pentru stoparea distrugerii părții carosabile și pietonale a străzii Râului. Proiectul prevede decolmatarea, investigarea defectelor ascunse și repararea acestora.După decolmatare, se va efectua curățirea cu apă sub presiune a canalului, astfel încât pe tot perimetrul interior al prefabricatelor să fie vizibil betonul, fără depuneri. În urma acestei proceduri, se va stabili dacă există defecțiuni ascunse ale prefabricatelor de beton și dacă se impun reparații suplimentare.

În zonele în care sunt vizibile tasări sau chiar goluri, s-a procedat la decopertare, umplerea cu pământ în straturi, compactare și refacerea carosabilului și a pistei de biciclete. Canalul colector de pe strada Râului este cel mai important colector de ape pluviale din municipiul Craiova care începe de la Balta Craioviţa şi se descarcă în râul Jiu, zona Făcăi. Investiția se preconizează a fi executată în 10 luni de la începerea lucrărilor, iar perioada de garanție va fi de 36 luni.

Festivalul IntenCity la cea de-a treia ediție

Festivalul are loc în Craiova, în perioada 28-30 iunie. Staruri internaționale și cele mai cunoscute nume din muzica românească vor urca pe cele două scene ale Festivalului IntenCity. Dimitri Vegas & Like Mike, Alan Walker, Helena Paparizou, Dubioza Kolektiv, Gianluca Vacchi și zeci de alți artiști de top sunt așteptați la această ediție a festivalului.

În prima seară de festival, legendarul DJ norvegian Alan Walker va crea o atmosferă electrică pe mainstage. Tot vineri, 28 iunie, pe scena principală de pe Stadionul Ion Oblemenco vor urca șiAndia, David Ciente și Stefania. The Motans împreună cu Orchestra Operei Române Craiova vor prezenta proiectul artistic The Motans Symphonic. Acesta este creat special pentru Festivalul IntenCity, iar Vanotek și Kiss FM vor completa lineup-ul primei seri de festival.

Intencity



În seara de 29 iunie, dedicată muzicii balcanice, publicul va dansa pe hiturile renumitei interprete Helena Paparizou, solista care a adus primul trofeu Eurovision în Grecia. Spectatorii nu vor putea rezista unei serii de concerte pe ritmuri frenetice, pe mainstage fiind așteptați Damian Drăghici & Brothers, Dubioza Kolektiv, Kočani Orkestar, Omar Arnaout, Orchestra Tharmis și Kiss FM.

Duminică, 30 iunie, celebrul duo Dimitri Vegas & Like Mike va oferi un show de neratat pe scena principală. Atmosfera memorabilă a ultimei seri de festival va fi completată de Connect-R, Gianluca Vacchi și Subcarpați. O experiență muzicală care nu poate fi ratată este cea oferită de Y do I împreună cu Opera Română Craiova. Aceste vor prezenta un proiect unic, în care mixul renumitului duo va fuziona cu grandoarea uneia dintre cele mai apreciate lucrări din muzica cultă. Ca în fiecare seară de festival, Kiss FM va menține entuziasmul la cote înalte.