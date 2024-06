Tronsonul 1 al DEx Craiova – Piteşti este gata peste 70%

Lucrările la tronsonul DEx 12 Craiova-Piteşti au ajuns la un grad de execuţie de peste 70%. Constructorul a lucrat în ritm energic şi dă asigurări că până la sfârşitul acestui an, Drumului Expres să fie finalizat. Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu spunea la finele lunii mai că: ,,Acest șantier a fost redeschis în toamna anului trecut, după ce a fost reziliat contractul cu prima firmă care a făcut lucrările (n.r Tirrena Scavi, rezilierea e la Curtea de Apel București), la momentul rezilierii, șantierul era la puțin peste 50 %, graficul cumulat de execuție, astăzi, se apropie…undeva în jurul a 70 %… ”, conform economedia.ro.



Antreprenorul a lucrat zi și noaptea ca să ajungă la acest procent. Asocierea Ozaltin – Strade Bauunternehmung – Visio Construction Works a demarat lucrările la tronsonul 1 al DEx12 în octombrie 2023. La acest moment, s-a turnat asfaltul pe o porţiune mare a drumului expres şi se lucrează la terasamente, așternerea stratului de balast, turnarea plăcilor de suprabetonare aferente pasajelor, montarea grinzilor prefabricate din beton sau la giratoriul de la intersecția cu Centura Craiova Nord.



Imagini de pe șantierul Drumului Expres (DEx12) Craiova – Pitești arată că se lucrează la pasajul peste DN 65 de la km 16+640, unde se toarnă planșeul de beton. Urmează placa de suprabetonare, hidroizolația și racordul cu terasamentele, plus așternerea stratului de asfalt.

Mobilizare pe tronsonul 1



În urmă cu câteva zile unul dintre constructori spunea:

„Astăzi, Strade a atacat podul 16-640 după tronsonul 1 al DEx Craiova – Piteşti cu peste 100 de muncitori şi utilaje specializate în turnarea betonului . Activitățile de astăzi au fost atent gestionate ţinând cont că totul s-a desfășurat sub trafic deschis , au fost înăsprite normele de lucru pentru ca siguranța în muncă şi siguranţa circulaţie să fie sub control maxim . Organizarea perfectă a asocierii OzaltinStrade Visio a făcut posibila turnarea a peste 400 mc de beton în aceeaşi zi cu 15 autobetoniere şi 2 autopompe cu braţe de 36 respectiv 42 de m . Tot în aceeași zi au mai fost duse la bun sfârșit operațiuni tehnologice de finețe precum : elicopterizare , realizare protecţie de vreme caldă , geotextil şi umectare pe o suprafața de peste 2000 mp”.



După cum se știe, tronsonul 1 al DEx12 Craiova – Pitești, în lungime de 17,7 km, a fost relicitat după ce contractul cu italienii de la Tirrena Scavi a fost reziliat. Noul constructor, asocierea turco-română Ozaltin – Strade – Visio, are termen de finalizare a lucrărilor în primăvara anului viitor. Cu toate acestea, având în vedere ritmul din șantier, mai mulți oficiali de la Transporturi estimează că lucrările la tronsonul 1 Craiova – Robănești ar putea fi terminate în avans, până la finalul acestui an.

Tronsonul 1 Craiova – Robănești al Drumului Expres Craiova – Pitești (17,7 km) are ca punct de pornire Varianta de Ocolire Nord a municipiului Craiova, iar ca punct final limita județului Dolj cu Olt. Traseul traversează teritoriile administrative ale localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești.

Avansează și tronsonul 4



Pe tronsonul 4 al Drumului Expres (DEx12) Craiova – Pitești, unde lucrează firmele lui Dorinel Umbrărescu, lucrările au depăşit 50% din gradul de execuţie. Este vorba de cei 31,82 km cuprinși între Colonești și Pitești (A1).

Pe tronsonul 4 lucrează Asocierea SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL – SC Consitrans SRL, controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Durata contractului a fost de 36 de luni (12 luni proiectare, 24 de luni execuție). Valoarea contractului: 754,92 milioane de lei, fără TVA. Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) + Programul Transport (PT).