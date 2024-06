Intersecţia străzilor Bariera Vâlcii cu Toamnei şi Viilor, tot mai aproape de semaforizare

„Echipamentele se vor amplasa tinand cont de ampriza actuala a strazilor.In cazul in care functionarea optima a intersectiei necesita modificari a geometriei existente (bretele , benzi de stocare) a drumului se va prezenta situatia existenta si propusa cu legenda in clar si cotat complet si corect. Lucrarile care se executa in zona drumului public,precum si obstacolele producatoare de restrictii pentru circulatie trebuie sa fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instructiunilor comune elaborate de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor”.